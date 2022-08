Calciomercato, FC Arzignano Valchiampo: dopo Cariolato per la serie C resta anche Gning che corona un sogno

Dopo la conferma in rosa del difensore vicentino Fabio Cariolato e l’arrivo dalla Sampdoria del giovane portiere Ivan Saio, la società FC Arzignao Valchiampo conferma ufficialmente il centrocampista Abdoulaye Coly Gning nella rosa 2022-2023. Arrivato in viale dello Sport nel settembre 2021, il giocatore classe 2003 con i colori giallo celesti entra nei professionisti. Per lui un contratto in addestramento tecnico.

«Sono molto felice di continuare a vestire la maglia dell’Arzignano Valchiampo. Ringrazio la società per questa possibilità - ha affermato a caldo Abdoulaye Coly Gning -. Qui mi sono trovato molto bene, anche con la squadra. Mi hanno aiutato tutti. È stato un anno bello e difficile. Ho realizzato il sogno di vincere il mio primo campionato e di entrare nei professionisti. Insomma una grande emozione».

Originario del Senegal, Gning ha cominciato a giocare a calcio nel suo paese natio frequentando la squadra vicino a casa. A 15 anni l’arrivo in Italia e l’approdo nel club veneziano del Martellago. Segue l’esperienza di tre anni nel settore giovanile dello Spezia Calcio, dall’Under 15 all’Under 17, anno in cui è allenato da mister Di Natale. Il suo debutto in prima squadra arriva con la maglia del Campodarsego, in Serie D.

«Il campionato di Serie D mi ha aiutato a crescere - continua Abdoulaye Coly Gning -. Voglio lavorare e impegnarmi ancora di più per questa importante esperienza. Mi concentro ora sulla Serie C. Per il mio futuro sogno di giocare nella massima Serie o in Cadetteria».

Con 26 presenze totali tra Campionato di Serie D e Coppa di categoria, nella sua prima stagione in gialloceleste ha portato in campo tecnica, voglia e determinazione vivendo da protagonista la “sfida promozione” del 15 maggio 2022 allo stadio Ballarin di Chioggia, la vittoria del Campionato e la conquista della Serie C.

In gialloceleste, per la stagione 22-23, vestirà la maglia numero 3.

«Ho deciso di cambiare numero perché da piccolo giocavo sempre con il numero 3 e sognavo di diventare un calciatore. Ora che ho raggiunto il sogno dei professionisti desidero iniziare questo nuovo percorso con il numero che mi ha accompagnato fin da bambino - conclude Gning -. Continuando così a sognare».