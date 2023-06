Calciomercato: comincia il film del grande Vicenza?

Io non amo molto i cinema all’aperto. Un po’ perché di solito vengo divorato dalle zanzare e un po’ perché in genere mi ammanniscono pellicole di bassa lega o minestre riscaldate. Il cinema Vicenza Calcio non sta facendo eccezione. La società sta affrontando il delicato momento della riorganizzazione 2023/24 in modo acefalo, con in sella il presidente e il DG ma priva sia di Ds che di allenatore.

Almeno in questi primi giorni, quando però molti altri club di serie C hanno già fatto le loro scelte. Acefalo, si diceva, ma non orfano di un regista, in quanto è di tutta evidenza come il Federico Fellino della situazione abbia un nome e cognome: Rinaldo Sagramola. Il quale è uno che sa di calcio e potrebbe persino (avendone titolo) avocare a sé il ruolo di direttore sportivo (un po’ come fece Gasparin ai tempi dell’ “uno e trino”). Preferisco tuttavia pensare che il dirigente berico non abbia affatto in mente una concentrazione di poteri, ma sia semplicemente alle prese con una bella gatta da pelare. Cosa diavolo conviene fare? Prendere Artiglio Tesser (al momento ancora la soluzione più convincente al posto in panchina) ha un costo non indifferente.

Il tecnico di Montebelluna, nel breve abboccamento con il Lane, ha fatto sapere (queste le indiscrezioni che abbiamo raccolto) che si muoverà solo a fronte di un congruo ingaggio, di un contratto biennale, dell’accollamento da parte della società biancorossa dei costi di tutto il suo staff e di un programma che gli garantisca gli innesti di cui ha bisogno. E si sa che Mister Promozioni di solito punta su elementi di prima scelta. Il che significa tanti “bessi” come si diceva nella Serenissima. La questione in sintesi è presto detta. Prendere un mister gradito alla piazza garantisce una certa tranquillità nel caso (possibilissimo nel calcio) di un filotto di risultati negativi: se l’allenatore gode della fiducia collettiva può superare indenne certe tempeste, se invece si è puntato su un nome divisivo, diventa difficile da difendere in caso di risultati avversi. Col risultato finale, magari, che cercando di contenere il budget si finisce poi per spendere molto di più (come successo l’anno passato)…

Sagramola non è uno sprovveduto, tuttavia deve mediare le decisioni con la proprietà, la quale ultimamente ha allargato i cordoni della borsa ma verosimilmente non come sta accadendo per i sodalizi decisi a puntare con decisione al salto in Cadetteria. Come finirà? Sarei un indovino e non un opinionista se lo sapessi con certezza. Quel che so e che ho già manifestato in un precedente intervento, è che quando si vogliono sfilare carte importanti dal mazzo bisogna sapere che gli assi vanno via per primi. Più avanti si va con la pesca meno carte da briscola rimangono. E alla fine restano solo le scartine. Per questo il necessario confronto al vertice non può avere tempi lunghi. La famiglia Rosso e il Direttore Generale sono chiamati a scelte strategiche delicate e decisive. Per questo hanno sia le risorse che le capacità. Quel che manca è forse il tempo. Se ne tenga conto…