Calciomercato: all'Arzignano Valchiampo arriva il trequartista Belcastro (dal Trento)

La società FC Arzignano Valchiampo comunica con una nota che “Luca Belcastro è ufficialmente un giocatore gialloceleste. Classe 1991 e originario di Locri, il trequartista arriva dall’AC Trento dove ha vinto il Campionato di Serie D militando in gialloblù le due ultime stagioni”.

«Sono contento di essere qui e sono carico per questa nuova avventura - ha affermato dopo la firma Luca Belcastro -. Non vedevo l’ora e spero poi di ripagare sul campo la fiducia che mi hanno dato il Presidente e la società».



BELCASTRO E' CRESCIUTO NELLA JUVE FINO ALLA PRIMAVERA

In carriera, guardando solo ai Campionati Nazionali, sono 362 le sue presenze totali, 74 le reti e 32 gli assist per 23.414 minuti di gioco. A questi numeri si devono aggiungere 21 presenze, 4 reti e 5 assist in Coppa Nazionale e 11 presenze, 5 reti e 1 assist in Coppa Internazionale. Cresciuto con la maglia bianconera della Juventus, fino alla Primavera, veste poi i colori di Carrarese, Imolese, Viterbese e Trento.



UNA VITA PER IL CALCIO A PARTIRE DALLA JUVE

«Sono andato via di casa all’età di 14 anni - sottolinea Belcastro - Destinazione Torino dove, alla Juventus, ho trascorso sei anni incredibili sotto molti punti di vista. Un mondo completamente a parte, una gavetta importante. Ogni anno era sempre dura riconfermarsi - prosegue -, ma con il lavoro, l’impegno e la serietà sono arrivato alla Primavera. Ho avuto anche la fortuna di allenarmi in Prima Squadra, fare una tournée e delle Amichevoli. Esperienze importanti che mi porto dentro».



BEN TRE PROMOZIONI DALLA D ALLA C PER BELCASTRO

Tre le promozioni in Serie C conquistate fino a questo momento in carriera vincendo due Campionati della massima Serie Dilettantistica, a Viterbo e Trento, e conquistando i Play-Off a Imola.

«Dopo aver firmato un contratto con la Juve sono andato in prestito alla Carrarese dove ho fatto quattro anni sotto la presidenza di Buffon - prosegue i giocatore -. Scaduto il contratto sono passato a Viterbo, in Serie D, dove abbiamo vinto il Campionato. Sono rimasto un anno in C e poi sono andato a Imola in Serie D. Qui abbiamo vinto i Play-Off e abbiamo ottenuto la promozione in Serie C. Conclusi tre anni a Imola, mi sono trasferito a Trento dove abbiamo vinto il Campionato di Serie D e mi sono ritrovato così di nuovo in C, categoria che ha sempre rappresentato il mio obiettivo».



"RISPETTO DELLE REGOLE E LAVORO CON UMILTA'"

E sulla nuova esperienza Belcastro afferma: «Sono ora ad Arzignano per fare bene. Era da anni che il direttore sportivo e la società mi cercavano e sono contento di essere qui. Desidero dare una mano alla squadra e spero che la squadra dia una mano anche a me per arrivare all’obiettivo finale: quello della salvezza».

«Ho avuto la fortuna di aver fatto tantissime esperienze fin da giovane, tutto solo lontano da casa. Sono felice di quello che sono dal punto di vista umano. Spero di essere in grado di mostrarlo a questa società, alla squadra, alla città. Penso che il rispetto delle regole e il lavorare con umiltà siano caratteristiche fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci si prefissa nel lavoro. Ho alle spalle una famiglia con dei valori. Sono e saranno un esempio per me anche ora che sono diventato papà da quattro mesi».



PER BELCASTRO LA MAGLIA NUMERO 28

Luca Belcastro indosserà la maglia numero 28 dell’Arzignano Valchiampo. «È il giorno di compleanno della mia ragazza. Poi è collegato con il numero 8 che per molti anni è stato il mio così come il numero 10, risultato della somma di 8 e 2».