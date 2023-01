Calciomercato: a Vicenza potrebbe arrivare Maissa Ndiaye

Un difensore centrale di 21 anni alto un metro e 90 centimetri per 83 chili di peso: è Maissa Ndiaye che nella scorsa stagione ha giocato nella Primavera della Roma (per lui anche 5 convocazioni in serie A) e che da inizio campionato gioca con la Cremonese. Il LR Vicenza sarebbe assai interessato ad acquisire le sue prestazioni sportive. Già in estate il ds Balzaretti aveva cercato di portarlo a Vicenza, senza riuscirvi. Ma ora le condizioni potrebbero essere mature. L’ipotesi è che Ndiaye arrivi in prestito.

MAISSA NEL 2018 E’ SBARCATO A LAMPEDUSA E NEL 2022 E' CONVOCATO DA MOURINHO

La storia di Maissa sembra un romanzo: partito dalle periferie di Dakar, dove è cresciuto, è arrivato a 16 anni in Italia nel 2018 sbarcando da un gommone a Lampedusa e successivamente si è inserito nell’Afro Napoli United. Poi dopo un provino è approdato alle giovanili della Roma (U18 e U19), arrivando fino alla Primavera. José Mourinho lo nota e lo convoca in prima squadra addirittura in un match contro l’Inter (anche se non scenderà in campo).

Durante il calciomercato estivo del 2022 i giornali francesi l'avevano definito "le nouveau Koulibaly" sottolineando come lo staff di mister José Mourinho fosse rimasto particolarmente impressionato dalle sue capacità tecniche e di carattere in campo. Ora la sua avventura nei professionisti è iniziata.