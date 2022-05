Calcio, U16: LR Vicenza batte la Fiorentina e va in semifinale scudetto, domenica 12 maggio contro il Milan

Domenica a Firenze, i biancorossi under 16 perdono per 1-0, resistendo in 10 per mezz'ora, ma si qualificano in virtù del 3-1 della gara di andata contro la ACF Fiorentina. Gol di Fiorini su rigore al 30'. Poi l'espulsione di Cazzin, ma la squadra bianccorossa non ha ceduto agli assalti avversari.

I calciatori di mister Gabriele Stevanin e del suo vice Marco Pozzobon, in semifinale affronteranno il AC Milan il 12 e il 19 giugno 2022 (andata e ritorno).