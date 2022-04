Calcio U15: FC Arzignano Valchiampo campione regionale elite con tre giornate di anticipo

Successo storico per il settore giovanile dell’FC Arzignano Valchiampo: il gruppo under 15 è campione del girone A regionale élite. La squadra, allenata da mister Vezzaro e dai vice Brendolan e Bastianello, con due giornate d’anticipo conquista la vittoria del campionato 2021-2022. Al momento guida la classifica con 61 punti.

I giovanissimi classe 2007 festeggiano, inoltre, la prima posizione della classifica marcatori occupata da Andrea Preto che finora ha messo a segno 21 reti.

LE PAROLE DI MISTER VEZZARO

Campionato Regionale Élite Under 15: al 75' dell’undicesima giornata di ritorno. Siam sul sintetico di Malo, 4-0 per l’Arzignano, triplice fischio.

«A fine partita è esplosa una gioia dai colori caleidoscopici tipici dell’adolescenza giovanile - ha afffermato il mister Vezzaro -.

Vincere il campionato? Impronosticabile ad inizio anno».

«Con Fabio Nicolè, responsabile del settore giovanile - spiega Vezzaro -, ci eravamo dati obiettivi più realistici di classifica e, in primis, chiaramente di crescita che esulano dal risultato di campo».

«Con lo Staff, Gianfranco Brendolan e Matteo Bastianello - continua l'allenatore -, ci eravamo ripromessi di metter le nostre competenze ed esperienze molto diverse con il massimo impegno».

«Difficile riavvolgere il nastro del percorso iniziato circa due anni fa e nel farlo non si trovano sufficienti parole - ha cokmmentato a caldo Vezzaro -. Nella foto finale restano impresse le emozioni dei ragazzi, la mentalità, lo spogliatoio, i momenti felici, quelli complicati, le difficoltà superate, il saper esser squadra e mettersi a disposizione per essa, il senso di appartenenza, il piacere di venire al campo ed allenarsi con professionalità e gioia al di là di qualsiasi scelta del mister».



VITTORIA DEDICATA A MATTIA STORTI

Sempre a disposizione, senza polemiche, solo con il piacere di giocare a calcio, di voler migliorarsi e di vivere il gruppo. Ed in mezzo la pandemia, il mancato contatto, la mancanza di socialità e sport, il calcio distanziato, un compagno, Mattia Storti, drammaticamente scomparso ed al quale i ragazzi hanno fortemente voluto dedicare la vittoria».

«Ragazzi che sono stati i veri protagonisti di una sceneggiatura che hanno scritto con le loro interpretazioni domenica dopo domenica».

Nei ringraziamenti finali doveroso citare tutto lo Staff di campo Marco Cestonaro, Andrea Nicolin e Stefano Marini, i dirigenti Mecenero, Mottisi e Xotta. E la Società che con lungimiranza, competenza e serietà ha permesso di lavorare serenamente.