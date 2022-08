Calcio: Tommaso Mancini convocato in nazionale salta LR Vicenza-Milan

Il 10 agosto la Nazionale under 19 giocherà al centro tecnico di Coverciano l'amichevole con i pari età dell'Albania. E l'attaccante del LR Vicenza (in procinto di trasferirsi a Milano) Tommaso Mancini, classe 2004, è stato convocato in dal tecnico Alberto Bollini. Il vicentino sabato 6 agosto si presenta al centro tecnico di Tirrenia per gli allenamenti con gli Azzurrini. Non sarà pertanto disponibile per l'amichevole di lusso tra LR Vicenza e Milan che si gioca in serata allo stadio Romeo Menti.