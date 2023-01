Calcio, serie D/C: Cartigliano corsaro a Este e Montecchio cede alla Clodiense in casa

Gran colpo del Cartigliano di mister Alessandro Ferronato in casa dell’Este: 1-2 e i vicentini si portano a casa i tre punti scavalcando in classifica i padovani. Vanno on vantaggio i padroni di casa, rispondono gli ospiti. Il match dal 10' del primo tempo rimane sul 1-1. Il vantaggio dei biancoazzurri arriva in zona Cesarini: gioia per i vicentini e finale che sa di beffa per i padovani.

Difficile incontro allo stadio Cosaro per il Montecchio Maggiore che ha ospitato la seconda forza del campionato: l'Union Clodiense vince di misura nonostante i biancorossi abbiano saputo contenere e mettere in difficoltà la squadra lagunare.



Questi i risultati della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D girone C:

Caldiero-Torviscosa 0-2 - RETI: 4', 16' pt Ciriello (T)

Cjarlins-Adriese 2-1 - RETI: 26' pt rig. Nunes (C), 33' pt Gioè (A), 43' st Valenti (C)

Dolomiti Bellunesi-Virtus Bolzano 2-1 -RETI: 10' pt Corbanese (D), 14' pt Okoli (V)

Este-Cartigliano 1-2 - RETI: 3’ pt Santi (E), 9' pt Scapin (C), 45' st Gobbetti (C)

Legnago-Villafranca Veronese 1-0 - RETI: 10' st Sambou

Levico-Portogruaro 1-0 - RETI: 20' st Moraschi (L)

Luparense-Montebelluna 1-0 - RETI: 20' pt Solerio (L)

Mestre-Campodarsego 1-3 - RETI: 17' pt Alluci (C), 2' st Guitto (C), 6' st Orlandi (C), 12' st Nicoloso (M)

Montecchio Maggiore-Union Clodiense 0-1 - RETIE 2’ st Aliu

CLASSIFICA

Legnago 39

Adriese 35

Union Clodiense 35

Virtus Bolzano 34

Cartigliano 33

Este 32

Caldiero 31

Campodarsego 31

Dolomiti Bellunesi 29

Luparense 29

Montecchio Maggiore 28

Cjarlins Muzane 27

Mestre 23

Levico 22

Torviscosa 21

Villafranca 20

Portogruaro 19

Montebelluna 18

PROSSIMO TURNO domenica 5 febbraio 2023, ore 14 e 30

Adriese-Legnago

Campodarsego-Montecchio Maggiore

Cartigliano-Dolomiti Bellunesi

Portogruaro-Cjarlins Muzane

Montebelluna-Levico

Torviscosa-Este

Union Clodiense-Luparense

Villafranca Veronese-Caldiero

Virtus Bolzano-Mestre