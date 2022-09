Calcio, serie D: Montecchio si illude, ma la Luparense pareggia con un rigore dubbio (1-1)

In Serie D è tornato sulla panchina del Montecchio Maggiore mister Vitadello: in campo allo stadio Cosaro contro la Luparense si è vista una squadra ben coperta in difesa e capace di esprimere gioco anche se nel primo tempo non si sono vissute emozioni sotto porta.

Il primo tempo come dicevamo non offre non offre grandi emozioni se non al 5' con Visinoni che in area su assist di Burato, a tu per tu con il portiere Milan perde l'attimo per calciare e l'estremo difensore chiude lo specchio della porta. Al 15' da segnalare una conclusione al volo di Beccaro per la Luparense e nel recupero Zanazzi conquista il primo calcio d'angolo del match per il Montecchio.

Più scoppiettante la ripresa: al 4' su calcio d'angolo del Montecchio Seno sfiora la palla di testa che esce e due minuti dopo Visinoni è in area ma la difesa ospite fa suo la sfera.

Beccaro della Luparense al 9' impegna per la prima volta l'estremo difensore del Montecchio Portinari, e poi di nuovo all'11'.

Mister Zironelli della Luparense inserisce l'ex Arzignano Gnago che appena entrato dà una scossa al gioco degli ospiti. Al 22' è Persano ad avere una palla da golf su assist di Casarotto ma l'attaccante inciampa e non è pericoloso. Dopo lo sventato pericolo Il Montecchio risponde al 30' con un altro errore davanti alla porta per Portinari su assist di Beltrame.



A quel punto mister Vittadello si decide ad inserire Gómes de Pina: l'attaccante al 35' colpisce bene la palla su punizione di Burato ma la difesa padovana devia in angolo; dal calcio piazzato di testa l'attaccante della Guinea Bissau non perdona: ed è 1-0 che fa sperare I biancorossi.In chiusura del secondo tempo l'arbitro concede un rigore molto dubbio causato dal presunto atterramento di Gnago, lanciato a rete, da parte del castellano Meggiolaro. Dal dischetto Beccaro non fallisce il penalty registrato al minuto 39: è il pari del 1 a 1 che scontenta la piazza di Montecchio illusa da Gomes De Pina e dalla vittoria ancora in tasca fino a 9' dalla fine.