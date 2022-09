Calcio, serie D: Montecchio Maggiore sotto di 3 reti a Chioggia ne rimonta 2

La quarta giornata di campionata di serie D girone C per l'Union Clodiense e il Montecchio Maggiore è piena di emozioni. I primi 20' filano lisci con le due sqaudre che si studiano e "si annullano" a centrocampo. I padroni di casa passano al 21'Riccardo Serena che beffa il portiere ospite Portinari su assist di Giannini: 1-0. Al 27' il Montecchio subisce il secondo gol e ad offrire la palla agli avversari è proprio l'estremo difensore vicentino che intervine emalamente su una palla a campanile che arriva in area. Il granata Aliu beffa Portinari e segna: 2-0. Il terzo gol subito dai biancorossi fi mister Vittadello nasce da un rinvio sbagliato di un difensore che svirgola la palla e serve il granata Calabrese che va verso la porta e mentre tenta di saltare il portiere viene atterrato dallo stesso portinari: è rigore! Lo stesso Calabrese batte dagli 11 metri e segna: 3-0.

Prima della fine della prima frazione è Djuric che va a rete di testa al 3' di recupero: il primo tempo finisce 3-1.

Nella ripresa l'Union Clodiense prende un palo con Aliu e una traversa con Esposito. In zona Cesarini il Montecchio segna con Gomes de Pina, anche in questo caso nel recupero al 48'. Finisce 3-2 per i padroni di casa.

Domenica 2 ottobre il Montecchio Maggiore ospita in casa il Campodarsegno.