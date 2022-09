Calcio, serie D: Montecchio Maggiore incassa un'altra sconfitta col Levico e resta a zero punti

Inizio di stagione da dimenticare per il Motnecchio Maggiore che in settimana ha cacciato il direttore sportivo Biasio e l'allenatore della prima squadra Dal Degan. In arrivo per la terza volta sulla panchina dei biancorossi Mario Vittadello, ma in campo domenica vi era il tecnico della juniores Alfredo Plumitallo.

Una partita che per le occasioni viste in campo poteva chiudersi davvero in un pari a reti inviolate. Purtroppo al 37' l'episodio da rigore in area: Munoz Martinez contrasta in modo veemente in area Ortega e il direttore di gara decreta il penalty. Dal dischetto Masetti non perdona e "trafigge" Portinari.

Nel primo tempo il Levico è propositovo con Ortega e Moraschi e i padroni di casa si fanno vedere davanti alla porta avversaria con Strada e Zanazzi. Occasione di testa anche per il biancorosso Gomes De Pina.



Nella ripresa la reazione con occasioni davanti alla porta di Amoroso con Strada, Gomes De Pina, e poi il neo entrato Marchesini e due colpi di testa di Zanella e Djuric. Da segnalare anche il salvataggio del portiere Portinari a 5' dalla fine su Preknikaj, che ha evitato un passivo peggiore.