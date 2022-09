Calcio, serie D: Montecchio Maggiore in trasferta a Bolzano subisce il poker dalla Virtus (4-0)

Alla Internorm Arena di Bolzano i biancorossi locali battono la neo promossa Montecchio Maggiore per 4-0. La prima giornata di campionato per gli uomini di mister Simone Dal Degan si conclude con un passivo pesante: tre gol subiti nel primo tempo e uno nella ripresa. Ed è allarme rosso: l’allenatore del Montecchio infatti ha dichiarato che più dei gol gli preoccupa la mancata reazione in campo della squadra dopo il primo tempo già sul 3-0.

La partita inizia in modo molto maschio con diversi contrasti rudi a centrocampo e conseguentemente con diverse interruzioni. Il Blzano si avvicina alla porta dei vicentini solo al 16’ con una conclusione fuori misura di Hochkofler. Al 23’ calcio d’angolo assai interessante battuto dal montecchiano Burato: la difesa dei padroni di casa però allontana la palla in tempo anticipando i vicentini.

Il gol arriva al 30’ con un tiro da fuori millimetrico di Mayr: 1-0. La Virtus attacca e mette sotto pressione la difesa degli ospiti: al 39’ segna Mlakar su assist di Kicaj, con un destro sul primo palo. E’ 2-0.

Al 43’ fallo in area del Bolzano su Gomes De Pina, il Montecchio reclama il rigore, l’arbitro fa proseguire.

Nella ripresa una vera occasione al 20’ per Djuric a portiere del Bolzano battuto, ma il tiro finisce di poco a lato. Da segnalare poi una traversa per Hochkofler al 22’ e al 27’ il portiere del Montecchio Portinari para un tiro insidioso in semiovesciata di Kaptina.

Altra occasione per il Montecchio: al 30’ Marchesini di testa manda nello specchio ma il portiere Pircher fa sua la sfera.

Il terzo gol arriva su una ribattuta di Portinari dopo un’azione di rimessa del Bolzano: Cremonini lanciato in contropiede serve Okoli che “spara” in porta, ribattuta del portiere ospite e Isufaj coglie al volo e insacca.

In chiusura c’è spazio per il poker: lo stesso Isufaj segna di tacco.



TABELLINO - VIRTUS BOLZANO-MONTECCHIO MAGGIORE, 4-0 (2-0)

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Pircher; Bussi (40’ st Zandonatti), Hochkofler, Kicaj, Sinn; Cremonini, Mayr, Bounou (46’ st Kuka); Osorio (20’ st Grezzani); E. Kaptina (44’ st Okoli), Mlakar (17’ st Isufaj).

IN PANCHINA: Mantovani, Allegri, Rabija, Busetto.

ALLENATORE: Alfredo Sebastiani.

MONTECCHIO MAGGIORE (4-3-1-2): Portinari; Crestani (39’ st Rocco), Dal Cortivo, Zanella, Munoz; Djuric, Burato, Pegoraro (15’ st Turchetto); Zanazzi (25’ st Strada); Gomes de Pina (15’ st Borgo), Marchesini.

IN PANCHINA: Gherardi, Meggiolaro, Artuso, Faedo, Grancara.

ALLENATORE: Simone Dal Degan.

ARBITRO: Marco Zini di Udine. Assistenti: Simone Della Mea di Udine e Simone Milillo di Udine.

RETI: 30’ pt Mayr (VB), 39’ pt Mlakar (VB), 44’ st Isufaj (VB), 49’ st Isufaj (VB).

NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: nessuno. Angoli: 2-9. Recupero: 0’ pt; 5’ st.?