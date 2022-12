Calcio, serie D: il vicentino Zironelli riconfermato sulla panchina della Luparense

Incredibile: la Luparense FC e l’allenatore Mauro Zironelli (ex giocatore di Vicenza, Fiorentina, Venezia e Chievo) «comunicano di aver rinnovato l’intesa per la quale il tecnico rimane alla conduzione della prima squadra, che riprenderà gli allenamenti, in vista del girone di ritorno, martedì 27 dicembre».



L’esonero è durato una settimana: Nicolò Cherubin era subentrato a Zironelli come capo allenatore. La squadra però non avrebbe beneficiato di un immediato giovamento che la dirigenza della società si attendeva. Inevitabile richiamare l’allenatore e chiedergli di proseguire il lavoro iniziato quest’estate. La Luparense sarebbe comunque alla ricerca di un direttore sportivo.La Luparense, partita come una delle favorite del girone C del campionato di serie D, "ristagna" al nono posto in classifica con soli 23 punti, a 8 lunghezze dalla capolista Adriese.