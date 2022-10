Calcio, serie D: il Montecchio perde in casa con il Dolomiti (1-2), il punto sul girone C

Sabato 29 ottobre nell'anticipo di serei D girone C il Montecchio Maggiore in casa ha perso per 1-2 contro il Dolomiti Bellunesi. La squadra biancorossa di mistr Vittadello ha giocato generosamente; sotto di un gol subito alla fine del primo tempo (44') segnato da Cossalter, nella ripresa ha pareggiato al 8' con Gomes De Pina. Il vantaggio dei bellunesi è arrivato in zona Cesarini con un guizzo di Corbanese, quando i Castellani stavano rassegnandosi al pareggio. Una beffa che costa una posizione in classifica "pericolosa", ma fortunatamente siamo solamente alla nona giornata di campionato.

Facciamo il punto sulla serie D girone C dopo che si sono giocate tutte le partite. Il Montecchio Maggiore in questa prima parte di campionato ha tenuto un andamento altalenante e ora si trova a 10 punti, ben nove dalla capolista Clodiense, e solo 5 dal fanalino di coda Montebelluna. I castellani sono in compagnia di Cjarlins Muizane, Portogruaro, Legnago e Dolomiti Bellunesi, un gruppone di squadre a pari merito nella parte nedio bassa della classifica.

L'altra squadra vicentina, il Cartigliano, invece, è in quinta posizione di classifica a pari merito con Adriese e Caldiero tutte a 14 punti, ovvero 5 dalla vetta. In mezzo Este a 15 punti, Luparense e Campodarsegno a 16 punti. In testa in solitaria Union Clodiense a 19.

Intanto questi sono i risultati della nona giornata del campionato di Serie D girone C, con gli autori dei gol:

Caldiero-Campodarsego 1-0 - RETI: 4' st Zerbato - giocata sabato 29 ottobre

Cjarlins-Cartigliano 1-2 - RETI: 30' pt Cattaneo (CM), 46' pt G. Scapin (Car), 23' st rig. Barzon (Car)

Este-Mestre 0-2 -RETI: 41' pt Cardellino, 11' st Nicoloso - giocata sabato 29 ottobre

Legnago-Virtus Bolzano 1-1 - RETI: 15' st Cremonini (V), 42' st rigore Rocco (L) giocata sabato 29 ottobre

Levico-Torviscosa 2-0 - RETI: 47' pt Gasperotti (L),48' st Fracaro (L)

Luparense-Villafranca Veronese 4-0 - RETI: 1' pt, 38' pt Gnago (L), 26' pt Persano (L), 6' st Bussi (L)

Montecchio-Dolomiti Bellunesi 1-2 - RETI: 45' pt Alex Cossalter (D), 8' st Gomes De Pina (M), 43' st Corbanese (D) giocata sabato 29 ottobre

Montebelluna-Portogruaro 1-2 - RETI: 35' pt Alcantara (Por), 25' st Giacchina (M), 50' st rigore Zamuner (P)

Union Clodiense-Adriese 2-1 - RETI: 8' pt Tiozzo (A), 35' pt Munaretto (U), 3' st Issa (U)

CLASSIFICA: Union Clodiense 19, Campodarsego 16, Luparense 16, Este 15, Adriese 14, Caldiero 14, Cartigliano 14, Virtus Bolzano 13, Levico 12, Villafranca 12, Mestre 11, Cjarlins Muzane 10, Portogruaro 10, Legnago 10, Montecchio Maggiore 10, Dolomiti Bellunesi 10, Torviscosa 6, Montebelluna 5

PROSSIMO TURNO, 10° Giornata - 06 novembre 2022, ore 14 e 30:

Adriese-Montecchio

Campodarsego-Levico

Cartigliano-Union Clodiense

Dolomiti, Legnago

Este-Caldiero

Mestre-Cjarlins

Torviscosa-Montebelluna

Villafranca Veronese-Portogruaro

Virtus Bolzano-Luparense