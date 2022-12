Calcio, serie D/C: il derby vicentino va al Cartigliano che batte il Montecchio Maggiore per 3-2

La sedicesima giornata di campionato di serie D vede consumarsi il derby vicentino: allo stadio Fair Play si affrontano Cartigliano in biancocelesti e Montecchio Maggiore in rosso. La partita è arbitrata dal signor Laugelli di Casale Monferrato.

Davanti a 200 spettatori viene disputato un primo tempo assai vivace: al 41’ l’episodio in cui rimane infortunato il portiere del Montecchio Segantini per uno scontro con Dixon lanciato a rete da Scapin. Il gioco rimane fermo 8’ e l’estremo difensore viene portato all’ospedale per accertamenti. Lo sostituisce Portinari, che nel recupero subisce la prima rete del match segnata dal biancoazzurro Miniati al 54’. Un minuto dopo il pareggio del Montecchio con Strada che approfitta di una respinta del portiere avversario Chiarello.

Si va a riposo sul 1-1.

Nella ripresa il Montecchio va in vantaggio al 19’ con Visioni su assist di Strada. Quattro minuti dopo cross di Scapin per Di Gennaro che davanti alla porta del Montecchio colpisce di testa per metterla in rete: nella traiettoria prima di entrare trova il difensore biancorosso Crestani. La palla rimbalzando sulla schiena del giocatore incolpevole finisce in rete beffando Portinari. E’ il pareggio del 2-2.



A decidere il match il rigore segnato da Barzon al 36’: lo stesso Barzon è stato fermato fallosamente dalla difesa e in particolare da Crestani mentre si involava in porta su assist di Brugnolo.Il match finisce 3-2 per i padroni di casa.