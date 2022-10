Calcio, serie D: il Cartigliano vince in Friuli con il Cjarlins Muzane (1-2)

Sotto di un gol segnato al 30’ del primo tempo da Cattaneo che tocca morbido a fil di palo su assist di Valenti, i biancazzurri cercano di reagire. Ma sono i padroni di casa del Cjarlins Muzane ad assediare la porta di Chiarello bravo in un paio di parate. Soprattutto sul rigore da lui stesso causato: entra in area D’Appolonia e al portiere del Cartigliano non resta che atterrarlo perché non vada in porta. Il rigore è evidente , ma lo stesso attaccante dagli undici metri calcia troppo centrale e Chiarello para facilmente.

Alla fine del primo tempo arriva il pareggio per i vicentini: Barzon calcia in porta, il portiere del Cjarlins respinge ma arriva Gianmarco Scapin che ribadisce a rete.



Nella ripresa le occasioni vi sono per entrambe le squadre, ma è il Cartigliano ad avere la migliore: l’attaccante bianco azzurro Di Gennaro viene atterrato in area da un difensore locale e l’arbitro fischia il rigore. Trasforma Barzon al 23’. L’incontro finisce 1-2 per il Cartigliano che porta a casa la terza vittoria in esterna di seguito.