Calcio, serie D: il Cartigliano perde in casa con l’Este anche se gioca meglio (1-2)

All’inizio di questa settimana sono arrivati a Cartigliano in bianco azzurro due nuovi giocatori: il centrocampista ex Giorgione Andrea Griggio e l’attaccante Damar Dixon.

Due rinforzi che servono sicuramente per migliorare le prestazioni della squadra di mister Ferronato.

Mercoledì 28 settembre nel turno infrasettimanale l’Este ospite allo stadio Fair Play si è portato a casa tre punti. Il match Cartilgiano-Este è finito 1-2: Unprimo tempo che si è concluso sul 1-1 e poi nella ripresa l’Este trova il vantaggio con la seconda segnatura di Moscatelli su rigore.

La prima rete della partita arriva dall’ex Caldiero ora in giallorosso Moscatelli che si assist di Antonoro al 5’ fa secco il portiere bianco azzurro Chiarello. E’ lo 0-1 per gli ospiti.

Reagisce il Carti che al 11’ su un’azione orchestrata da Di Gennaro e dal neoacquisto Dixon, riesce a essere concreto con Barzon che mette a sedere Agosti con un pallonetto.

E’ il pareggio (1-1) che fa esplodere di gioia lo stadio Fair Play.

Il trio d’attacco Di Gennaro, Dixon e Barzon rende la vita impossibile alla difesa degli ospiti padovani: al 31’ è Brugnolo con un tiro dalla distanza che mette in difficoltà il portiere giallorosso, poi Di Gennaro su assist di Gobbetti va vicinissimo al raddoppio per i padroni di casa ma un difensore dellEste salva sulla linea: è il 34’. E Barzon è ancora pericoloso al 45’.

Nella ripresa continui capovolgimenti di fronte fino al 34’ quando il direttore di gara concede un rigore assai generoso all’Este per un fallo di Boudraa. Sul dischetto degli 11 metri Moscatelli che spiazza Chiarello e segna il gol vittoria. Poi il Castigliano cerca disperatamente il pareggio ma non vi riesce.

Finisce 1-2 per l’Este con un Cartilgiano che sicuramente nel primo tempo ha giocato meglio e creato più occasioni da gol. Per mister Alessandro Ferronato quel che manca alla sua squadra per ora è maggior cinismo sotto porta.



Altre foto del match realizzate per il Cartigliano Calcio da Franco Menon