Calcio, serie D: il Cartigliano pareggia in trasferta con la Luparense grazie al gol di Boudraa al 91’ (1-1)

Allo stadio “Giovanni Casée” di Sam Martino di Lupari i biancoazzurri di mister Alessandro Ferronato hanno chiuso in pareggio con la Luparense.

Il Cartigliano si porta a casa un punto che lo fa galleggiare a metà classifica del girone della serie D. Un pareggio che ferma la corsa degli uomini di mister Zironelli che ora hanno la capolista Union Clodiense sopra di 5 punti.

Nel primo tempo il Castigliano ha sofferto il gioco dei lupi dell’Alta padovana tanto che al 20’ va in rete ricevendo da corner Rubbo con un tiro di collo pieno.

I rossoblù hanno messo sono pressione gli ospiti, che però hanno avuto la capacità di restare in partita e concentrati fino alla fine. E proprio nel recupero è arrivato il pareggio col gol del giocatore suddito del Regno del Marocco Bilal Boudraa.