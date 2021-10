Calcio, serie D: il Cartigliano pareggia con San Martino Speme, 1-1

Per la terza giornata di campionato di serie D girone C al comunale di Cartilginao i padroni di casa non vanno oltre il pareggio con il San Martino. Il prossimo turno vedrà il derby Arzignano-Cartigliano

Mentre l'altra vicentina della serie D il FC Arzignano Valchiampo prosegue nella galoppata a pieni punti, il Cartigliano si ferma in casa alla terza di campionato con i veronesi del San Martino Speme, neo promossa dall'Eccellenza. Il punto comunque permette agli uomini di mister Alessandro Ferronato di rimanere in seconda posizione (a 7 punti). Le marcature si aprono al 11' con Barzon che porta in vantaggio i padroni di casa sul 1-0. E' il punteggio con il quale le due squadre vanno a riposo. Nella ripresa il San Martino non si lascia suggestionare dalla trasferta in casa di una big del campionato e al 12' va in rete con Moraschi. Il match si chiude sul 1-1. La squadra veronese di mister Alberto Baù sale a 4 punti in classifica.

Il prossimo turno, tra sette giorni, prevede il derby vicentino al Dal Molin di Arzignano.