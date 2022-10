Calcio, serie D: il Cartigliano gioca bene ma perde in casa di misura contro il Levico, il Montecchio fa poker a Portogruaro!

Per l’ottava giornata di campionato di serie D girone C i risultati per le due vicentine sono alterni.

Stavolta in casa al Fair Play il Cartigliano di mister Ferronato perde di misura pur interpretando il match al meglio e mostrando una prestazione interessante e generosa. E’ Moraschi del Levico Terme che fa la differenza segnando la rete che permette ai trentini di portarsi a casa i tre punti in palio.

Il Montecchio Maggiore invece in trasferta sul campo del Portogruaro Calcio supera i veneziani per 4-1.

In gol nel primo tempo al 30’ Pecoraro, e in chiusura di frazione al 45’ Strada. Nella ripresa al 2’ va in gol Ferchichi. Poi al 22’ i padroni di casa accorciano le distanze con Bonaldi, ma è Zanazzi ad “ammazzare” la partita al 40’ del secondo tempo in favore dei castellani.