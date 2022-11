Calcio, Serie D, girone C: Il Montecchio vince in casa e il Cartigliano pareggia a Montebelluna

Allo stadio Cosaro di Montecchio Maggiore i biancorossi vanno sotto di un gol: il Caldiero segna per primo con Filiciotto poco dopo la mezzora di gioco. Il pareggio arriva con Ferchici dopo 6’. Nella ripresa vantaggio dei padroni di casa già al 16’ con Burato e sigillo del 3-1 con Visinoni.

Il Cartigliano in trasferta a Montebelluna va in vantaggio con Scapin al 35’ del primo tempo. Nella ripresa il pareggio e il vantaggio dei trevigiani con la doppietta di Fasan. Poi gli uomini di mister Alessandro Ferronato agganciano i padroni di casa con un col di Dixon per il 2-2 finale.

TUTTI I RISULTATI DEL GIRONE C DELLA SERIE D - tredicesima giornata

Adriese-Villafranca Veronese 3-2 - RETI: 16' pt Vetere (V), 31' pt Gioè (A), 20' st Capellari (A), 41' st Farinazzo (A), 44' st Leveh (V)

Cjarlins-Dolomiti 0-0

Legnago-Este 2-0 - RETI: 8’ st Rocco (L), 19' st Kouassi (L)

Levico-Mestre 0-0

Luparense-Campodarsego 4-2 RETI: 19' pt Gnago (L), 19' st Buongiorno (C), 26' st Perez (C), 32' st Manè (L), 39' st Beltrame (L), 48' st Bussi (L)

Montecchio Maggiore-Caldiero 3-1 - RETI: 32' pt Filiciotto (C), 38' pt Ferchichi (M), 16' st Burato (M), Visinoni (M)

Portogruaro-Torviscosa 0-1 - RETI: 9’ st rigore Grudina (T)

Montebelluna-Cartigliano 2-2 - RETI: 35' pt Scapin (C), 9' e 35' st Fasan (M), st Dixon (C)

Union Clodiense-Virtus Bolzano 1-2 - RETI: 5’ st Mayr (V), 8' st E. Kaptina (V), 26' st rig. Calabrese (U)

CLASSIFICA

Virtus Bolzano 25

Union Clodiense 23

Luparense 21

Campodarsego 21

Adriese 21

Caldiero 20

Este 19

Cartigliano 19

Legnago 19

Montecchio Maggiore 17

Levico 16

Mestre 16

Torviscosa 15

Portogruaro 14

Dolomiti Bellunesi 14

Villafranca 12

Montebelluna 12

Cjarlins Muzane 12



PROSSIMO TURNO, domenica 4 dicembre 2022, ore 14 e 30:

Caldiero-Levico

Campodarsego-Portogruaro

Cartigliano-Villafranca Veronese

Dolomiti Bellunesi-Union Clodiense

Este-Luparense

Legnago-Cjarlins

Mestre-Montebelluna,

Torviscosa-Montecchio Maggiore

Virtus Bolzano-Adriese