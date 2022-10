Calcio, Serie D girone C: il Cartigliano pareggia in trasferta e il Montecchio perde in casa

Questi i risultati della settima giornata del campionato di Serie D girone C giocata domenica 16 ottobre 2022. Per le vicentine il Montecchio Maggiore perde in casa col Mestre e il Cartigliano pareggia in trasferta nel Veronese.

I RISULTATI

Caldiero-Cartigliano 1-1 - RETI: 23' st T. Scapin (Car), 44' st Filiciotto (Cal)

Cjarlins-Villafranca Veronese 1-1 - RETI: 4' st Marchetti (V), 42' st Syku (C)

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego 0-2 - RETI: 5' pt Guitto, 10' st Buongiorno

Este-Virtus Bolzano 2-1 - RETI: 36' pt De Vido (E), 11' st Osorio (V), 49' st De Vido (E)

Legnago-Torviscosa 1-1 - RETI: 6' pt Rocco (L), 36' st Ciriello (T)

Levico-Adriese 0-0

Luparense-Portogruaro 3-0 - RETI: 11' pt Bussi, 7' st Bussi, 40' st Gnago

Montecchio-Mestre 1-3 - RETI: 27' pt Cardellino (Mes), 32' pt Cardellino (Mes), 7' st Finazzi (Mes), 43' st Strada (Mon)

Union Clodiense-Montebelluna 3-1 - RETI: 16' pt Butti (M), 42' pt rigore Calabrese (U), 17' st F. Serena (U), 21' st Issa (U)

CLASSIFICA SERIE D GIRONE C DOPO LA GIORNATA NUMERO 7

Union Clodiense 15

Este 15

Campodarsego 13

Villafranca 11

Adriese 11

Cartigliano 11

Caldiero 10

Cjarlins Muzane 10

Luparense 10

Virtus Bolzano 9

Legnago 9

Portogruaro 7

Montecchio Maggiore 7

Mestre 7

Levico 6

Torviscosa 6

Montebelluna 5

Dolomiti Bellunesi 4

PROSSIMO TURNO, 8°Giornata - 23 ottobre 2022, ore 15:

Adriese-Montebelluna

Campodarsego-Legnago

Cartigliano-Levico

Dolomiti Bellunesi-Este

Mestre-Caldiero

Portrogruaro-Montecchio Maggiore

Torviscosa-Luparense

Villafranca Veronese-Union Clodiense

Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane