Calcio, serie D girone C: Cartigliano vince col Legnago (2-1) e Montecchio è corsaro a Montebelluna (0-2)

I risultati della sesta giornata del campionato di Serie D girone C giocata domenica 9 ottobre 2022 nel pomeriggio:

Adriese-Luparense 2-0 - RETI: 26' pt Gioè, 30' st Bonetto

Campodarsego-Este 0-1 - RETE: 7' sT Menato (E) su rigore

Cartigliano-Legnago 2-1 - RETI: 1' pt Barzon (C), 21' pt Baradji (L), 27' st Scapin (C)

Mestre-Dolomiti Bellunesi 1-1 - RETI: 37’ pt Corbanese (D), 34' st Nicoloso (M)

Portogruaro-Union Clodiense 1-2 - RETI: 29' pt Fasolo (U), 19' st Fasolo (U), 41' st Zamuner (P)

Montebelluna-Montecchio Maggiore 0-2 - RETI: 23' st Strada, 33' st Burato

Torviscosa-Cjarlins 0-3 - RETI: 18' pt Codromaz, 14' st Gjoni, 38' st Cattaneo (giocata sabato)

Villafranca Veronese-Levico 2-1 - RETI: 18' pt Marchetti (V), 23' pt Mazzi (V), 26' st Moraschi (L)

Virtus Bolzano-Caldiero 2-2 - RETI: 16' pt Zerbato (C), 15' st Battistini (C), 23' st Elis Kaptina (V), 39' st Okoli (V)



CLASSIFICA: Union Clodiense 12, Este 12, Campodarsego 10, Villafranca 10, Adriese 10, Cartigliano 10, Caldiero 9, Cjarlins Muzane 9, Virtus Bolzano 9, Legnago 8, Portogruaro 7, Luparense 7, Montecchio Maggiore 7, Montebelluna 5, Levico 5, Torviscosa 5, Mestre 4, Dolomiti Bellunesi 4



PROSSIMO TURNO, 8°Giornata - 16 ottobre 2022, ore 15:

Caldiero-Cartigliano,

Cjarlins-Villafranca Veronese,

Dolomiti Bellunesi-Campodarsego,

Este-Virtus Bolzano,

Legnago-Torviscosa,

Levico-Adriese,

Luparense-Portogruaro,



Union Clodiense-Montebelluna