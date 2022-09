Calcio, serie D: esordio difficile per il Cartigliano che perde a Campodarsego (2-0)

Bisogna ripartire proprio dalla reazione del secondo tempo per costruire gioco: lo afferma nel post partita mister Alessandro Ferronato assai preoccupato per un esordio in campionato di serie D (girone C) perdente per i suoi. Rimpianti sulla prima rete, presa in contropiede; nota positiva la caparbietà nella ricerca del pareggio nei primi 40’ della ripresa.

La gara inizia in modo spigoloso con i biancazzurri che contengono le incursioni del Campodarsego. Al 18’ contropiede con Diarrassouba che sulla destra supera Pellizzer e offre un assist per Prevedello che di destro batte il portiere vicentino Chiarello. E’ l1-0.

I padroni di casa proseguono facendo male sulle fasce e il Cartigliano non riesce a reagire come si deve con evidenti difficoltà ad innescare l’attacco. Al 36’ scontro in area tra difensore Bordignon e portiere Chiarello con la palla che finisce in rete: l’arbitro ferma il gioco e estrae il giallo per Buongiorno che avrebbe disturbato oltre misura la difesa. Una decisione contestata dai padroni di casa ma che grazia i biancazzurri.

Al 38’ invece arriva l’occasione per Di Gennaro imbeccato da Barzon: il centravanti però si fa respingere la sua conclusione dal difensore Buratto. Al 45’ occasionissma anche per Boudraa con il portiere Boscolo Palo battuto: di testa il cartiglianese non inquadra la porta.

Nella ripresa subito la reazione degli uomini di Ferronato: Di Gennaro nel 1’ viene fermato dalla difesa regolarmente mentre è lanciato rete in area.

Al 5’ è il Campodarsego con Orlandi che sbaglia un gol fatto.

Al 10’ episodio in area dei padroni di casa: un difensore tocca il pallone e gli ospiti reclamano il rigore, ma l’arbitro lascia correre.

Poi occasioni di Di Gennaro di testa mette a lato su assist di Boudraa; tiro di Barzon dal limite di poco fuori. In generale il Carti lavora meglio a centrocampo nel secondo tempo e riesce nel gioco. Ma sono i padroni di casa di mister Masitto ad andare civili al gol con la coppia Guitto Buongiorno.

Brivido per i presenti allo stadio Gabbiano con il tiro del cartiglianese Brugnolo che è alto sopra la traversa. Un minuto dopo i biancazzurri abbassano la guardia e al 38’ arriva il gol del Campodarsego che li punisce: assist di Cupani per Pallecchi che batte con un rasoterra Chiarello.



TABELLINO - CAMPODARSEGO- CARTIGLIANO, 2-0 (1-0)

CAMPODARSEGO (4-4-2): Boscolo Palo 5,5; Oneto 6, Perez 6, Buratto 7, Ballan 6,5; Diarrassouba 7 (46' Taiwo 5, 65' Pallecchi 6,5), Guitto 7, Alluci 6,5, Orlandi 6 (79' Simic sv); Buongiorno 5,5 (79' Rubin sv), Prevedello 6,5 (58' Cupani 6).

IN PANCHINA: Minozzi, Bertazzolo, Marini, Lucadello.

ALLENATORE: Masitto

CARTIGLIANO (5-3-1-1): Chiarello 6; Bordignon 6, Pilotto 6 (73' T.Scapin 6), Boudraa 6, Buson 5,5, Lunardon 5; Miniati 5,5, Pellizzer 5 (64' Brugnolo 5,5), Stevanin 5,5 (64' G.Scapin 5,5); Barzon 6,5; Di Gennaro 6.

IN PANCHINA: Melone, Vescovo, Pregnolato, Monaco, Tonin, Giacobbo.

ALLENATORE: Alessandro Ferronato

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino (Cimmarusti-Merlino)

RETI: 18' pt Prevedello, 38' st' Pallecchi.

NOTE - Ammoniti: Buson, Ballan, Miniati. Angoli: 1-4. Recupero: 4’pt; 5' st.