Calcio, serie D: dopo il Manchester United CR7 al Levico Terme, Montecchio e Cartigliano “tremano”

La preoccupazione al Montecchio Maggiore e al Cartigliano è durata una manciata di minuti, forse mai c’è stata, vista l’enormità della notizia e l’evidenza del fotomontaggio che ritrae CR7 con la maglia del Levico Terme. L’altro giorno infatti in pieno clima goliardico la dirigenza dei gialloblù trentini che milita nel campionato di serie D nello stesso girone delle due squadre vicentine, ha diffuso una news verosimile che immediatamente si è rivelata una incredibile burla. Cristiano Ronaldo dalle coppe europee e dai Mondiali alla serie D? Ma dai, non ci crede nessuno!

Ecco il virgolettato dei testo diffuso sui social network del US Levico Terme con tanto di foto (o meglio fotomontaggio) che riportiamo:

«BOMBA! Cristiano Ronaldo ha detto SI'!

Nella giornata di ieri, dopo la notizia della rescissione consensuale con il Manchester United, la coppia Melone-Tormen (dirigenti US Caldiero Terme, ndr) è volata in Qatar e dopo diverse ore di trattative sono riusciti a convincere CR7.

Terminato il mondiale Ronaldo sbarcherà sulle rive del lago di Levico per vestire la maglia gialloblù».

E c’è pure il virgolettato che rivela il gioco: «Queste le parole di CR7 dopo la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla nostra Società fino al termine della stagione: “Ho sempre sognato di indossare questa maglia. Non vedo l'ora di mangiare la crostata di Attilio Ravelli e assaggiare i piatti dietetici dello chef Mario».

Al di là dello scherzo il Montecchio Maggiore sarà in trasferta a Levico il 15 gennaio 2023, mentre il Cartigliano giocherà in riva al lago omonimo il 26 febbraio 2023.