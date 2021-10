Calcio, serie D: domenica 10 ottobre il derby Arzignano-Cartigliano

Si gioca allo stadio Dal Molin di Arzignano il primo derby stagionale tra FC Arzignano Valchiampo e Cartigliano Calcio le due squadre vicentine nel campionato di serie D. L'incontro è valido per la quarta giornata del girone C.

L'Arzignano è primo in classifica: tre gare vinte su tre fanno 9 punti. Cartigliano una delle tre gare di campioanto l'ha pareggiata, ed è secondo con 7 punti. Seguono con 6 punti in terza posizione di classifica a parimerito Delta Porto Tolle e Campodarsego.

In caso di vittoria il Cartigliano agguanterebbe il primato superando per un sol punto i giallocelesti del presidente Lino Chilese.

Il direttore di gara sarà Filippo Balducci di Empoli.



«Sono partite - prosegue - che ti possono dare tanto perché la forza e la consapevolezza che ti offre la vittoria di un derby può dare tantissimo e noi cercheremo di fare di tutto per ottenerla per noi e per l’ambiente della nostra società sportiva».