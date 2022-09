Calcio, serie D: Cartigliano strappa la vittoria al Mestre (1-0) che è in crisi

Vince in trasferta il Cartigliano di mister Alessandro Ferronato sul difficile campo di Mestre. I vicentini dopo un pareggio e una sconfitta in questo inizio di campionato di Serie D finalmente si portano a casa tre punti grazie ad un gol su punizione di Barzon che decide la gara. Un gol che suggella la superiorità in campo della squadra biancazzurra.

Il primo tempo si apre con un tiro rasoterra di Bordignon a fil di palo che va sul fondo. Un minuto dopo punizione per i vicentini che Lorenzo Barzon da 30 metri disegna perfettamente: aggira la barriera e si infila sotto l'incrocio dei pali: imprendibile per l'estremo difensore di casa Albieri.

Sul 1-0 c'è subito una reazione degli arancioneri con Ortega che al 9' tenta da fuori area: la palla è deviata dalla difesa in angolo. Da segnalare un pasticcio della difesa del Mestre al 27': una retropassaggio al portiere che non se lo aspetta e l'attaccante del Cartigliano Di Gennaro per poco non riesce a mettere in rete.



Al 30' altra occasione per i vicentini con Boudraa che devia di testa sfiorando la traversa su corner di Miniati. La coppia Miniati-Boudraa si ripete, con un ulteriore appoggio a Scapin che tira al volo verso la porta: la palla arriva troppo lenta e il portiere avversario la fa sua. Al 34' altra occasione per il Mestre: Ortega ci riprova da fuori area, la sfera è sul fondo.Nel secondo tempo continua la fase di grande difficoltà per il Mestre e il Cartigliano conduce il gioco con il possesso palla. Il match si chiude con la vittoria meritata dei vicentini. Il Mestre invece è a zero punti dopo tre giornate di campionato di Serie D: è già crisi per gli arancio.neri.