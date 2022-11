Calcio, serie D/C: tra Montecchio e Este si decide nel primo tempo il pareggio (1-1)

Girone C

Avrebbe potuto vincerla il Montecchio Maggiore di mister Vittadello la sfida con l’Este, ma i giocatori giallorossi che venivano da quattro sconfitte consecutive ce l’hanno messa tutta per non rimanere a secco di punti.

Il match allo stadio Cosaro si è deciso nel primo tempo: va in vantaggio la squadra biancorossa al 14’ con Gomes De Pina. La squadra di mister pagina riesce a pareggiare al 43’ sempre della prima frazione di gioco.