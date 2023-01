Calcio, serie D/C: al Cartigliano sta stretto il pareggio nel recupero col Campodarsego (2-2)

Cartigliano e Campodarsego si sfidano a viso aperto allo stadio Fair Play per la prima del girone di ritorno: in classifica sono a pari merito e la vittoria dell’una o dell’altra porterebbe al sorpasso.

Il match vede i biancocelesti andare in vantaggio per due volte ed essere raggiunti dai biancorossi per altrettante. Il match si chiude sul 2-2 e le due squadre sempre a pari merito in classifica sono in zona play off.

Vantaggio di Barzon al 6’ e pareggio al 16’ con Alluci. Nella ripresa il Cartigliano di Ferronato allunga con Scapin al 7’. Il gol beffa, quando i biancoazzurri pensavano di avere in mano il match (e il sorpasso) arriva al quinto minuto di recupero per opera del difensore Perez (per lui il terzo gol in campionato) con un colpo di testa su assist di Buongiorno.

Il match si chiude sul 2-2.

TABELLINO - CARTIGLIANO-CAMPODARSEGO 2-2

CARTIGLIANO: Melone, Pilotto, Stevanin (36′ st Di Gennaro), Pregnolato, Miniati, Buson, Tonin (10′ st Bordignon), Brugnolo, Scapin (36′ st Gobbetti), Barzon (46′ st Lunardon), Trento.

IN PANCHINA: Chiarello, Boudraa, Griggio, Pan, Dixon.

Allenatore: Ferronato

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto (14′ st Girardello), Ballan, Guitto, Farabegoli, Buratto, Diarrassouba (34′ st Michelotto), Alluci (40′ st Perez), Buongiorno, Orlandi (14′ st Rivi), Cupani (14′ st Prevedello).

IN PANCHINA: Minozzi, Bertazzolo, Negrin.

Allenatore: Masitto

ARBITRO: Batini di Foligno

RETI: 6′ pt Barzon, 16′ pt Alluci, 7′ st Scapin, 50′ st Perez.

NOTE: ammoniti Stevanin, Miniati, Bordignon, Farabegoli e Michelotto. Calci d’angolo 4-4. Recupero 0′ e 7′.