Calcio, serie D: al Montecchio Maggiore se ne vanno Gomes De Pina e Bismark e arriva l’attaccante sloveno Gulic

La società UC Montecchio Maggiore ha comunicato nelle ultime ore di essersi assicurata le prestazioni dell’attaccante sloveno classe 1997 Mark Gulic (alto 185 cm e 85 kg di peso), che proviene dalla formazione ND Primorje che milita nella seconda divisione del campionato sloveno. Gulic nella prima parte del campionato ha collezionato 17 presenze e 4 gol. L’attaccante è cresciuto nel settore giovanile del Capodistria.

Precedentemente al ND Primorje aveva disputato tre stagioni nella massima serie slovena con la maglia della formazione del ND Gorica collezionando 42 presenze e 6 gol.

Nella stagione 2019-2020 ha giocato con i pugliesi del Fidelis Andria in serie D. Ha vestito anche la maglia di Liventina (Eccellenza), Virtus Bolzano (serie D) e nella scorsa stagione del Martina Franca con cui ha vinto il campionato di Eccellenza, collezionando 23 presenze e 9 gol.

Arriva al Montecchio Maggiore di mister Mario Vittadello per rimpinguare l’attacco dopo le uscite di Alberto Gomes de Pina e Ngissah Bismark.