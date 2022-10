Calcio, serie C: un terrificante LR Vicenza perde con la Pro Vercelli in casa (2-3)

Una partita in cui il Vicenza va sotto di due gol per due volte ed è costretto a recuperare: primo gol di Ronaldo su punizione nel recupero della prima frazione di gioco; secondo gol di Ferrari al 10’ della ripresa.

Problemi nel primo tempo con i biancorossi che faticano a fare gioco e subiscono dalla Pro Vercelli che va a segnare un “uno-due” che taglia le gambe alla squadra.

Al 30’ mister Baldini per dare una scossa alla squadra è costretto a due cambi clamorosi: fuori Greco (che ha subito una botta), ma anche Cavion. Dentro Rolfini e Scarsella.

Primo gol dei piemontesi al 25’ con un’azione veloce di contropiede: Arrighini è arrivato a tu per tu con il portiere vicentino Confente e fornisce un assist a Vergara che segna a portiere in posizione sbilanciata e battuto.

E’ lo 0-1.

LR Vicenza in bambola che subisce al 28’ il raddoppio della Pro Vercelli con Calvano che trova un grande varco e mette a sedere il portiere biancorosso: è lo 0-2. I piemontesi premono ed hanno altre occasioni.

Dopo i cambi avvenuti al 32’ il modulo del LR Vicenza cambia dal 4-3-3 al 4-3-1-2.

Serie qualche timido tentativo per il Vicenza di raddrizzare la partita accorciando le distanze: da segnalare una punizione di Ronaldo calciata in porta ma parata dal portiere Rizzo e un paio di tiri di Rolfini.

Troppi errori e poca convinzione per il LR Vicenza in campo! A fare la partita nel primo tempo evidentemente è la Pro Vercelli che non sente il peso dello stadio avversario.

Nel recupero punizione di Ronaldo (procurata da Dalmonte) ai limiti dell’area: pennellata perfetta che supera la barriera (con coccodrillo) dei piemontesi e che beffa il portiere Rizzo. E’ l’1-2 e si va a riposo.

Nella ripresa il LR Vicenza deve reagire e può farlo dopo aver accorciato in chiusura di primo tempo.

Ma subito al 2’ arriva il terzo gol per la Pro Vercelli: contropiede di Vergara che lanca Della Morte che a sua volta beffa Confente che rimane incredulo: 1-3.

Al 8’ grande occasione per Rolfini di testa su cross di Valietti

E al 11’ finalmente arriva il gol di Ferrari (nono gol stagionale) ed è il 2-3. L’assist arriva da una punizione di Ronaldo: grande palla sul secondo palo e Ferrari la devia di testa in porta. Partita riaperta!

Intanto mister Baldini opera un’altra sostituzione: fuori Valietti e dentro Oviszach.

Il Vicenza cerca l’assedio, ma continua a subire le ripartente della Pro Vercelli.

Negli ultimi 5’ entra Giacomelli per Ronaldo tra le fila biancorosse.

Poi 5’ di recupero con un Vicenza quasi incapace di costruire gioco, ma che si affanna a calciare verso la porta avversaria la palla.

Alla fine dopo una serie di cambi degli avversari, i biancorossi si mister Baldini sono sconfitti per 2-3. E’ la quarta sconfitta in undici giornate: troppe partite perse per una squadra come il Lane che dovrebbe vincere il campionato per tornare in B.

TABELLINO - LR VICENZA-PRO VERCELLI, 2-3 (1-2)

LR VICENZA (4-3-3): Confente 5; Valietti 5.5 (70′ Oviszach 5.5), Pasini 5, Padella 5, Bellich 5 (45′ Sandon 6); Jimenez 6.5, Ronaldo 7 (86′ Giacomelli 5.5), Cavion 4.5 (32′ Scarsella 6); Dalmonte 5.5, Ferrari 6.5, Greco 4.5 (32′ Rolfini 6).

In panchina: Desplanches, Brzan, Ierardi, Corradi, Zonta, Cataldi, Begic, Alessio, Busatto.

Allenatore: Baldini 5

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Rizzo 6; Iezzi 6, Cristini 6, Perrotta 6, Anastasio 6.5 (66′ Macchioni 6); Corradini 5.5 (73′ Louati 5), Calvano 7; Della Morte 7 (84′ Renault 6), Vergara 7 (73′ Mustacchio 6.5), Saco 6.5; Arrighini 6.5 (66′ Comi 7).

In panchina: Valentini, Rigon, Masi, Gatto, Iotti, Gheza, Silvestro, Guindo.

Allenatore: Paci 6.5

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6

RETI: 25′ Vergara, 29′ Calvano, 48’ pt Ronaldo; 2’ st Della Morte, 11’ st Ferrari

NOTE: pomeriggio soleggiato e caldo: 24° C in campo. Terreno in ottime condizioni. Spettatori: 7682. Ammoniti: Pasini, Ferrari, Corradini, Saco, Cristini, Vergara, Louati. Angoli: 8-9. Recuperi: 2′, 5′.