Calcio, Serie C: Pro Patria-Arzignano - Bianchini (FC Arzignano Valchiampo): “Mettiamo in campo le nostre qualità e faremo bene!”

Sabato 3 settembre 2022, alle ore 17e 30, allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio si gioca Pro Patria-Fc Arzignano Valchiampo.

L’arbitro è Gabriele Restaldo di Ivrea, coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza, Matteo Cardona di Catania e Marco Monaldi di Macerata.

PER MISTER BIANCHINI: “METTERE IN CAMPO LE QUALITA’ PER FARE BENE”

«I giocatori hanno lavorato bene. Si stanno conoscendo e applicando - ha esordito nell’incontro pregara mister Giuseppe Bianchini - . Sono stati 40 giorni proficui di lavoro. Adesso comincia il calcio che conta. Sono fiducioso. Per noi domani (sabato 3 settembre) sarà l’esordio. C’è la giusta emozione, ma al contempo la consapevolezza di provare ad andare a fare la partita contro un avversario forte e abituato alla categoria […] Se mettiamo in campo quelle che sono le qualità dei ragazzi possiamo andare a fare bene».

CAPITAN RICCARDO CASINI: “UMILI MA CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI”

«Abbiamo lavorato tanto nella pre-season. Con tanti giocatori nuovi arrivati, bisogna lavorare per amalgamare il gruppo il prima possibile - ha affermato il capitano Riccardo Casini nell’incontro pre-match -. Siamo ad un buon livello e non vediamo l’ora di misurarci con l’inizio del Campionato che ci farà capire a che punto siamo davvero. Domani (sabato 3 settembre, ndr) sarà una bella partita che ci metterà subito davanti una squadra importante […] Dobbiamo partire con un animo umile, ma con consapevolezza credendo nei nostri mezzi».