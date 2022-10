Calcio, serie C: primo tempo Renate-Vicenza, 1-1, in gol il biancorosso Ferrari

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Renate

Un LR Vicenza poco volitivo nel primo tempo al Città di Meda contro il Renate. Sono i nerazzurri che vanno in vantaggio al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo raccoglie Moranchioli che passa palla al centro dove Possenti batte sul secondo palo: palla in rete per 1-0.



La replica al 35’ con un’azione che parte da Ronaldo che impiega Dalmonte sulla fascia: a sua volta mette palla al centro dove Ferrari anticipa la difesa e segna. E’ 1-1.Si tratta dell'ottava rete in otto partite per Franco "El Loco" Ferrari.