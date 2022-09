Calcio, serie C: per FC Arzignano Valchiampo sabato 17 settembre in casa col Piacenza

Alla vigilia del match allo stadio di Arzignano Tommaso Dal Molin sono intervenuti nell'incontro pre gara il tecnico e Lorenzo Bordo. L'incotnro Arzignano-Piacenza si gioca alle ore 14 e 30 e arbritro sarà Andrea Zanotti di Rimini, e collaboratori Domenico Castro di Livorno, Luca Capriuolo di Bari e Nicolò Rodigari di Bergamo.

MISTER BIANCHINI: «LA STRADA È STATA TRACCIATA PERÒ C’È TANTO DA LAVORARE»

«Gara complessa e complicata contro un avversario forte che ha ottimi giocatori di qualità- afferma l'allenatore Giuseppe Bianchini parlando del Piacenza -. Dovremo stare particolarmente attenti e affrontare la partita nella maniera giusta perché per noi diventa determinante».

E prosegue il mister: «Stiamo bene fisicamente e mentalmente: dobbiamo continuare come si sta facendo, anzi migliorare. Abbiamo capito che possiamo giocarcela e questo ci deve dare autostima e convinzione nel lavoro che i ragazzi stanno facendo».

«Dobbiamo prendere partita per partita e cercare di tirarci fuori più punti possibili da ogni incontro - e conclude Bianchini -. Il gruppo è coeso e i ragazzi sono seri. È solo il lavoro che ci fa progredire e migliorare».

LORENZO BORDO: «ARCHIVIATA LA VITTORIA DI SESTO ORA RIPARTIRE»

«Quando ci sono tre partite in una settimana il lavoro cambia - afferma il giocatore Lorenzo Bordo -. Fortunatamente siamo stati in grado di lavorare al meglio e per ora abbiamo ottenuto dei risultati. C’è ancora un’altra partita e sarà importante chiudere la settimana nel migliore dei modi».

«Sabato 17 settembre - continua Bordo - affrontiamo una squadra di categoria con giocatori importanti soprattutto davanti. Verrà qua per fare risultato ma anche noi stiamo lavorando per questo. I gol di ieri non vincono le partite di oggi. La vittoria di Sesto è archiviata - conclude -, ci prendiamo i tre punti ma bisogna ripartire».