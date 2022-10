Calcio, serie C: pareggio (1-1) per il LR Vicenza grazie a Ferrari contro la Pro Patria in un match modesto e deludente

Finisce tra i fischi della Curva Sud dello Stadio Romeo Menti il match tra LR Vicenza e Pro Patria che hanno pareggiato nei 90’ sul 1-1.

Una partita che ha visto i biancorossi tenere palla ma senza costruire un gioco efficace e con i bustocchi che aspettavano i padroni di casa per ripartire.

Oggi mister Baldini ha cambiato totalmente la sua strategia nel modulo mettendo la difesa a quattro e completando con tre centrocampisti e tre attaccanti.

Giacomelli è protagonista di una serie di azioni offensive sin dal 5’ quando imbecca Padella che di testa colpisce la traversa della porta difesa da Del Favero.

Ancora al 7’ cross di Jack, ma Scarsella non riesce ad arrivare prima dei difensori della Pro Patria.

Al 9’ arriva l’ammonizione per Cavion: purtroppo la partita è subito molto nervosa e i bustocchi provocano.

Al 13’ ancora Jack che piazza una super palla al centro della difesa ma nessun attaccante riesce a cogliere l’occasione.

Al 17’ è Dalmonte che serve al centro Cavion che però in scivolata viene anticipato di poco dalla difesa.

Poi è la Pro Patria che va in gol al 27’ in una delle poche azioni offensive costruite con le ripartenze. Perotti che riceve palla da Piu trova la possibilità comodamente di aggiustare il tiro in porta e battere il portiere biancorosso Confente. Nel frattempo in difesa mancava un centrale, ovvero padella rimasto a terra in un contrasto precedente.

Dopo il gol subito gli undici di mister Baldini reagiscono ancora costruendo gioco ma non riescono a trovare spazio per andare verso la porta in modo convincente.

La partita a tratti è assai nervosa.

Nella ripresa la squadra di Busto Arsizio gioca arroccata subendo la reazione degli undici di Baldini che nel frattempo fa entrare Valietti per Ierardi in difesa.

Al 3’ gol di Ferrari che viene clamorosamente annullato per fallo precedente: un ottimo cross da destra di Dalmonte ha servito il centravanti che ha insaccato a pochi metri dalla porta. Ma proprio El Loco secondo l’arbitro aveva commesso fallo poco prima su un difensore!

Al 9’ Baldini inserisce Stoppa per Giacomelli che ha esaurito la sua spinta costruttiva.

Al 13’ occasionassimo per Ferrari su assist di Cavion; al 18’ viene clamorosamente espulso (anche questa!) il direttore sportivo Balzaretti dalla panchina del Vicenza.

Poi una serie di cambi con cui mister Baldini tenta di riaggiustare la squadra in modo maggiormente propositivo: inserisce Scarsella per Cavion e inserisce a che Greco e Jimenez.

Al 25’ grande occasione per Greco che entra in area calcia e sulla respinta arriva Stoppa, ma Del Favero con la punta delle dita mette in calcio d’angolo il secondo tiro.

A questo punto il Vicenza colleziona calci d’angolo a dimostrazione della volontà e spinta offensiva della squadra. E l’allenatore tira fuori Cappelletti e inserisce Begic.

Due minuti dopo al 38’ finalmente Ferrari segna, ed è pareggio (1-1). L’azione nasce da Stoppa che calcia dal limite dell’area, respinta del portiere e Ferrari è prontissimo con l’istinto del centravanti a ribattere a rete!



Due minuti dopo c’è l’occasione di raddoppiare con una punizione battuta da Ronaldo perfettamente nello specchio, ma Del Favero salva il risultato mandando la palla in corner.

E ancora altra punizione di Ronaldo che interpreta il ruolo di trascinatore anche negli ultimi minuti: è un cross che serve Padella che di testa devia in porta ma troppo debolmente e Del Favero salva ancora.

Il LR Vicenza di mister Baldini si salva da una figuraccia in casa pareggiando con i bustocchi di mister Vargas.

Mercoledì prossimo alle ore 19 si gioca ancora al Menti contro la Juve Next Generation: e bisogna vincere!