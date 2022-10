Calcio, serie C: nel primo tempo Ferrari porta in vantaggio il LR Vicenza sulla Juve Next Gen (1-0)

Parte bene il LR Vicenza di mister Baldini nel match casalingo di recupero della quinta giornata di campionato con la Juventus Next Generation allenata da Brambilla.

I biancorossi sono subito pericolosi al 1’ minuto con un assist perfetto di Ronaldo per Rolfini che al volo non inquadra la porta.

Verso il 7’ doppia occasione sempre con il numero 11 del Vicenza su cross di Dalmonte. Il portiere bianconero si oppone, respinge e ancora para sulla ribattuta!

Al 11’ sfuma un’occasionissima per Ferrari che supera il portiere ma un difensore salva la situazione bloccando la deviazione de El Loco all’ultimo sulla linea. Incredibile.

Il Vicenza prima aggredisce la Juve poi molla un po’ la presa e al 22’ occasione per Pecorino che non inquadra la porta difesa da Confente.

Il gol arriva al 25’ cross di Dalmonte, stop di petto di Ferrari, tiro e rete! A smarcare Dalmonte per un cross millimetrico è il tacco di Jimenez. Una giocata a tre fenomenale!



Dopo la mezz’ora i bianconeri si fanno pericolosi e Pecorino (di testa) e Iocolano non inquadrano nemmeno la porta di Confente.Altra occasione per Ferrari a un minuto dalla fine che però di testa non riesce a superare il portiere Garofani.