Calcio, serie C: il LR Vicenza soffre contro l'Albinoleffe e pareggia con un eurogol di Dalmonte nel secondo tempo (1-1)

Il Vicenza a Zenica in provincia di Bergamo si presenta in campo contro i locali dell’Albinoleffe con il modulo 3-4-3 e con 400 tifosi al seguito: Confente in porta, linea di difesa con Ierardi, Pasini e Bellich, a centrocampo Dalmonte Zonta, Cavion e Greco, e in attacco Stoppa, Rilfini e Ferrari. L’Albinoleffe con in panchina Raul Bertarelli schiera un 3-5-2.

PRIMO TEMPO

Inizia al massimo la squadra bergamasca che mette sin da subito in difficoltà i biancorossi tenendo palla e pressando verso la porta di Confente. All’8’ occasione di testa per Ierardi su cross di Greco che però esce fuori dallo specchio della porta difesa da Pagno. Un minuto dopo i blucelesti colpiscono un palo con Gelli.

Al 13’ occasione per Rolfini che si gira in area ma il tiro e debole e Pagno para.

Poi il Vicenza soffre molto il pressing dei bergamaschi ma riesce ad arginare le incursioni in qualche modo.

IL RIGORE

Al 19 Greco atterra Gusu (pronto a raccogliere un passaggio di Zoma) in area e l’arbitro assegna il rigore. Batte Marconi dagli 11 metri che trafigge la porta di Confente. E' l'1-0: il rigore è dubbio, ma da come ha giocato l'Albinoleffe merita il vantaggio..

Il Vicenza fa sempre fatica ma reagisce e al 30’ Rolfini si guadagna una punizione dal limite dell’area. Batte Greco in porta ma non inquadra la porta.

Al 32’ sempre Rolfini atterrato davanti all’area; batte Stoppa ma la palla si infrange sulla barriera.

Al 33’ arriva una traversa su tiro in porta di Rolfini scatenato su cross di Dalmonte.

Il primo tempo si chiude con 3’ di recupero e l’ammonizione del vice allenatore del Vicenza per proteste contro l’arbitro.

I biancorossi di Baldini hanno sofferto molto in questa frazione di gioco: in campo la formazione è risultata molto offensiva, ma troppo “esile” nel filtraggio a centrocampo. Situazione che ha permesso ai giocatori della valle del Serio di inserirsi e arrivare spesso a tu per tu con la difesa e il portiere.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Vicenza si rischiera sul 4-3-3. L’albinoleffe al 3’ ha l’occasione per il raddoppio con Giorgione tutto solo che fortunatamente per i biancorossi su cross di Tomaselli non riesce ad agganciare il pallone e a batterlo in rete.

Prosegue il predominio visto nel primo tempo da parte dei padroni di casa che fanno male alla difesa biancorossa con continui contropiede. Al 7’ tiro di Manconi sopra la traversa.

Ierardi poi al 11’ chiude su un contropiede di Tomaselli pronto a servire Manconi al centro dell’area berica.

Al 14’ i primi cambi: mister Baldini toglie Zonta e inserisce Cataldi e Rolfini e inserisce Valietti.

Al 17’ il neo entrato Cataldi è costretto al fallo da giallo su Manconi per fermare l’ennesima ripartenza e si “becca” il cartellino.

L'EUROGOL DI DALMONTE

Ma al 20’ arriva il gol dei vicentini: passaggio lunghissimo ma millimetrico di Stoppa, Dalmonte coglie la palla al limite dell’area piccola e la infila magistralmente alle spalle di Pagno. E’ l’agognato pareggio: 1-1.Il Lane si fa più coraggioso e dopo aver passato una fase confusionaria ritrova un minimo di gioco.

Al 27’ si presenta però un grande pericolo per la porta di Confente: Manconi e Zoma, uno dopo l’altro, mancano clamorosamente l’impatto sul traversone di Tomaselli. E sarebbero stati liberi a pochi metri dalla porta.

Al 33’ entra Padella per uno stanco irradi. Poi una serie di cambi dei bergamaschi ed entra anche Giacomelli per Stoppa a 3’ dalla fine.

Al 44’ della ripresa altro grande rischio per la porta di Confente: un tentativo di rinvio della difesa serve di fatto Zoma che si trova a tu per tu col portiere ma il bluceleste sbaglia completamente la conclusione e cicca il gol vittoria in zona Cesarini.

Quattro i minuti di recupero: al 47’ è Cavion che dal limite dell’area ci prova con un destro dei suoi: la palla sfiora il palo ed è sul fondo!

Tra Albinoleffe e LR Vicenza finisce 1-1.