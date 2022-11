Calcio, serie C: LR Vicenza perde e delude in casa col Feralpisalò che risorge (0-1)

Seconda sconfitta consecutiva in casa e quinta del campionato per il LR Vicenza di mister Francesco Baldini: la sua panchina ora è a rischio.

In apertura di primo tempo il Vicenza subisce gli ospiti. Tante le occasioni per i bresciani: già al 3’ Siligardi calcia dalla distanza, la palla è sopra la traversa.

Al 11’ Balestrero calcia al volo verso la porta di Confente, in mezzo c’è Ierardi che blocca.?

Al 12’ ci riprova Icardi dal limite, palla sul fondo.

?Al 13’ parata di Confente su tiro di Icardi che triangola con Pittarello.?

Da segnalare che al 15’ viene ammonito Ierardi che fuma una ripartenza a opera di Pittarello, e al 20’ Ferrari che interviene da dietro su Carraro.?

Poi l’azione in cui Ferrari calcia rabbiosamente sul fondo (al 25'): sembra una reazione stizzosa verso un andamento negativo della partita per i suoi.

?Al 27’ mister Vecchi inserisce Hergheligiu al posto dell’infortunato (zoppica in campo) Carraro, probabilmente a causa del contrasto con Ferrari che ha pagato con il giallo..

Secondo pallone verso la porta per il Vicenza con un colpo di testa di Zonta al 29’ su cross di Dalmonte. La palla è comodamente parata da Pizzignacco.

?Al 33’ Ferrari è a terra in area per un contrasto con Bacchetti: sanguina tra la front e la tempia, viene assistito dal medico e fasciato e prosegue il gioco. Si tratta di un taglio. Il gioco riprende per fuorigioco proprio di Ferrari: anche se i tifosi vicentini chiedevano il rigore.?

Negli ultimi 5’ sembra che mister Baldini opti per un modulo diverso: dal 4-3-1-2 passa al 4-2-3-1: al centro Cavion e Ronaldo e dietro a Ferrari ci sono Zonta, Scarsella e Dalmonte.

Occasionassima per il Vicenza di andare in gol al 42’: ma la difesa dei bresciani del Garda ferma le velleità biancorosse. A provarci ancora è Ferrari.

Al 45’ superoccasione per i leoni del Garda, ma Pittarello non arriva ad agganciare il pallone a dire passi dalla rete difesa da Confente.

Nel recupero al 48’ su assist di Zonta, Ferrari si trova da solo davanti a Pizzignacco, calcia ma non riesce ad angolare abbastanza e l’estremo difensore bresciano fa sua la palla.

SECONDO TEMPO

Dopo la fiammata dei biancorossi nel finale del primo tempo gli uomini di mister Baldini rientrano con un cambio: al posto di Scarsella entra Rolfini.

Subito pericolo per la porta di Confente: al 5’ l’ex Guerra sbaglia a calciare a pochi metri dalla porta a portiere battuto.

Ma poi è il Vicenza a fare la partita con un modulo che varia al 4-4-2 con il tandem d’attacco composto da Rolfini e Ferrari.

Al 8’ ci prova Dalmonte da fuori e Pizzignacco c’è.

Al 10’ bella occasione per i biancorossi: altro tiro da fuori per Dalmonte, Pizzignacco respinge e Rolfini arriva e mette dentro, ma l’arbitro sospende il gioco in precedenza per un fallo.



Al 14’ Balestrero impegna Confente con un tiro da fuori area

Al 15’ calcia da fuori area Siligardi che fa la barba al palo anche se Confente era in traiettoria. Grande rischio per il Vicenza.

Al 16’ arrivano i cambi a centrocampo per mister Baldini: Greco entra al posto di Cavion e Jimenez per Zonta.

Un minuto dopo Dalmonte conclude a rete e la palla finisce fuori di poco.

Al 20’ arriva il gol di Balestrero: sugli sviluppi di u calcio d’angolo Icardi mette in mezzo e Balestrero controlla e si gira calciando a rete: battuto Confente.

Il Vicenza non riesce a reagire e il pubblico intona cori di forte critica per l’allenatore e la squadra biancorossa.

Al 33’ mister Baldini sembra tornare al modulo 3-5-2 inserendo Valietti al posto di Padella. Poi al 35’ Giacomelli per Sandon.

Proprio Sandon poco prima aveva servito un bel cross per la testa di Ferrari che colpisce sbilanciato e la palla è fuori.

Negli ultimi 10’ l’arbitro ammonisce sia il portiere dei bresciani per perdita di tempo, sia Balestrero per un fallo a centrocampo su Dalmonte.

A 5’ dalla fine ci prova Ierardi a calciare verso la porta, ma la palla è fuori.

Al 45’ anche Icardi si prede un giallo per una trattenuta su un biancorosso.

Al 46’ la palla entra in porta alle spalle di Pizzignacco, ma c’è un fuorigioco che annulla di fatto la rete scaturita dal pallone gettato in mischia da Ronaldo.

Tra LR Vicenza e Feralpisalò finisce 0-1. I 7390 tifosi presenti allo stadio Romeo Menti sono fortemente delusi e i cori contro squadra, ma soprattutto allenatore e direttore sportivo sono insistenti. E’ la quinta sconfitta in campionato per i biancorossi e sia la direzione sportiva di Balzaretti, sia la panchina di Baldini ora sono in discussione.