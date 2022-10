Calcio, serie C: LR Vicenza batte la Juventus con una doppietta di Ferrari

Una partita che ha entusiasmato nel recupero serale con la Juve Next Gen come ha altrettanto deluso la squadra di Baldini domenica scorsa in casa nel pareggio soffrissimo contro la Pro Patria.

La doppietta di Franco Ferrari (un gol per tempo)ha fatto la differenza pertanto i tre punti in palio a casa.

I bianconeri di mister Brambilla non sono mai stati pericolosissimi dalle parti di Confente, anche se hanno avuto le loro occasioni.

PRIMO TEMPO

Parte bene il LR Vicenza di mister Baldini nel match casalingo di recupero della quinta giornata di campionato con la Juventus Next Generation allenata da Brambilla.

I biancorossi sono subito pericolosi al 1’ minuto con un assist perfetto di Ronaldo per Rolfini che al volo non inquadra la porta.

Verso il 7’ doppia occasione sempre con il numero 11 del Vicenza su cross di Dalmonte. Il portiere bianconero si oppone, respinge e ancora para sulla ribattuta!

Al 11’ sfuma un’occasionissima per Ferrari che supera il portiere ma un difensore salva la situazione bloccando la deviazione de El Loco all’ultimo sulla linea. Incredibile.

Il Vicenza prima aggredisce la Juve poi molla un po’ la presa e al 22’ occasione per Pecorino che non inquadra la porta difesa da Confente.

Il gol arriva al 25’ cross di Dalmonte, stop di petto di Ferrari, tiro e rete! A smarcare Dalmonte per un cross millimetrico è il tacco di Jimenez. Una giocata a tre fenomenale!

Dopo la mezz’ora i bianconeri si fanno pericolosi e Pecorino (di testa) e Iocolano non inquadrano nemmeno la porta di Confente.

Altra occasione per Ferrari a un minuto dalla fine che però di testa non riesce a superare il portiere Garofani.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio al via della ripresa: al 3’ traversa di Cappelletti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Tra il 7’ e l’8’ minuto prima Rolfini impegna il portiere bianconero Garofani e poi è Mulazzi che mette in difficoltà il biancorosso Confente che deve deviare in calcio d’angolo per evitare la rete.

Segue al 19’ un’altra interessante occasione da rete per i giovani della Juve con Sersanti: a deviare è il difensore Ierardi.

Arriva i cambi al 21’ con Cavion e Begic che entrano al posto di Jimenez e Rolfini.

E due minuti dopo al 23’ Ferrari segna la doppietta: corner di Ronaldo, anche in questo caso dalla precisione millimetrica, testa dell’italo-argentino e pallone in rete alle spalle di Garofano.

Altro cambio per il Vicenza al 32’ con Bellich che entra al posto del giovane biancorosso Sandon che si è ben comportato in questo match. Cambi in serie poi per la Juve e per il lane Entrano in chiusura di Match Cataldi e Giacomelli per Ronaldo e Dalmonte. Nei 5’ di recupero Ferrari riesce a farne un’altra delle sue davanti alla porta: controlla la sfera e va alla conclusione decisa e tesa, ma la palla va a lato di poco.

Vittoria per 2-0 tra LR Vicenza e Juve Next Gen, con i biancorossi che raggiungono gli 11 punti in classifica e sono a soli tre punti dalle due capolista Novara e Pordenone.

TABELLINO - LR VICENZA-JUVENTUS NEXT GEN, 2-0 (1-0)

LR VICENZA (4-3-3): Confente; Cappelletti, Ierardi, Padella, Sandon (33′ st Bellich); Jimenez (21′ st Cavion), Ronaldo (43’ st Cataldi), Greco; Rolfini (21’ st Begic), Ferrari, Dalmonte (43’ st Giacomelli).

IN PANCHINA: Desplanches, Pasini, Valietti, Corradi, Zonta, Cataldi, Oviszach, Scarsella, Alessio, Busatto, Stoppa.

ALLENATORE: Baldini

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Garofani, Riccio, Muharemovic, Stramaccioni (35′ st Turicchia); Mulazzi, Sersanti, Barrenechea (33′ st Palumbo), Iocolano (22′ st Rafia), Iling-Junior (33′ st Cudrig); Da Graca (40′ st Compagnon), Pecorino.

IN PANCHINA: Raina, Nzouango, Sekulov, Zuelli, Poli, Verduci, Bonetti, Lipari, Barbieri, Besaggio.

ALLENATORE: Brambilla

RETI: pt 25’ Ferrari; st 23’ Ferrari

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco

NOTE: campo in ottime condizioni, clima temperato, si sono registrati mediamente 17 gradi centigradi. Spettatori: 7494 (solo 7 ospiti). Ammoniti: Rolfini, Jimenez, Greco, Ronaldo, Cataldi per il Vicenza; Pecorino, Riccio, Palumbo per la Juventus. Angoli: 6-3. Recupero: pt 1′; st 5′.

La Curva Sud del Menti al gran completo per Lane-Juve. La ripresa dai distinti (foto VicenzaToday)