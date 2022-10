Calcio, serie C: LR Vicenza batte il Mantova al Menti con un 2-1, ai gol berici di Pasini e Dalmonte risponde Guccione su rigore

Allo stadio “Romeo Menti” la partita tra LR Vicenza e Mantova inizia in modo poco convincente per gli uomini di mister Baldini. Non vi sono evidenti occasioni da gol fino alla mezzora, ma vi sono da segnalare due falli da rigore netti il primo su Ferrari al 21’ e il secondo su Ierardi un minuto dopo. Il clima si fa incandescente: i 7200 spettatori se la prendono con l’arbitro.

La situazione si sblocca alla mezzora quando Ronaldo e compagni riescono a mettere in moto una serie di azioni offensive interessanti.

La prima rete arriva al 34': su calcio d'angolo perfettamente pennellato da Ronaldo, palla sul secondo palo dove c'è Nicola Pasini che schiaccia in rete e il portiere del Mantova, Tosi, non può nulla.

Dopo un minuto sono i virgiliani che si fanno vedere assai pericolosi: Confente para un tiro insidioso di Mensah salvando di fatto il risultato.

Il secondo gol Sto arriva al 38' con Nicola Dalmonte che anche in questo caso va in gol di testa.

Qualche minuto più tardi Stoppa va vicino alla terza segnatura su assist di Jimenez ma prende in pieno la traversa.

Il primo tempo si chiude sul 2-0 per la squadra di Baldini che ritrova unità e spensieratezza dopo il gol di Pasini.

Nella ripresa è il Mantova a dettare il gioco nei primi 10’. Hanno occasioni importanti Mensah e Messori, poi Procaccio e Guccione.

Al 13’ bella punizione di Ronaldo deviata sopra la traversa dal portiere vigiliamo Tosi.

Al 18’ Ierardi commette un fallo in area su Procaccio e l’arbitro fischia il rigore. Batte Guccione centrale, ma spiazza Confente: è il 2-1.

Al 23’ occasione con un bel tiro di Stoppa ma il portiere ospita para. E sull’altro versante al 25’ è Gribaudo che calciando dentro all’ara piccola mette fuori e si mangia letteralmente il gol ai danni del Vicenza. Qui Confente è graziato.

Al 45’ super azione in contropiede per Begic (entrato 4’ prima) che fa tutto il campo da solo (diversi dribbling sugli avversari) ma davanti al portiere Tosi calcia male sfiorando il palo, ma offre ossigeno ai compagni.

Il quarto uomo segna 4 minuti di recupero per chiudere il match sul 2-1.