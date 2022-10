Calcio, serie C: le formazioni probabili di Renate-LR Vicenza

Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 17 e 30 allo stadio "Città di Meda" si gioca Renate-LR Vicenza. I nerazzurri vengono da due pareggi e due vittorie (l’ultima per 2-0 a Trento) e in classifica annoverano 12 punti. Il Lane invece dalla vittoria infrasettimanale contro la Juve Next Gen sempre per 2-0 ma in casa e prima una sconfitta e due pareggi: i biancorossi sono sotto di un punto, a 11.

I vicentini fino ad ora hanno mostrato due facce: baldanzosi e vincenti in casa e spenti e poco convincenti (e purtroppo perdenti) in trasferta. Ma potrebbe essere arrivata l’ora del riscatto anche fuori casa.

IL MODULO PROBABILE

Le formazioni probabili dovrebbero essere proposte entrambe sul modulo 4-3-3, il preferito da Andrea Dossena e quello individuato più funzionale per i berici da mister Baldini.

LE SCELTE PROBABILI DI BALDINI

Il tecnico biancorosso a centrocampo inserirà sicuramente Ronaldo e in attacco Ferrari, Dalmonte e Rolfini tenendo Stoppa e Giacomelli ai box per inserirli appena il ritmo calerà per la stanchezza. Baldini ha affermato nel pre partita che molto probabilmente l’andamento del match si stabilirà nei primi 20’.

FORMAZIONI PROBABILI

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo ad inizio match.

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Angeli, Silva, Possenti; Baldassin, Esposito, Gavazzi; Malotti, Maistrello, Morachioli.

LR VICENZA (4-3-3): Confente; Ierardi, Padella, Cappelletti, Sandon; Greco, Ronaldo, Jimenez; Dalmonte, Ferrari, Rolfini.