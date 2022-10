Calcio, serie C: le formazioni in campo al Menti di LR Vicenza e Pro Patria

Queste le formazioni in campo per la settima partita di campionato di serie C girone A tra il LR Vicenza e la Pro Patria allo stadio Menti: partita iniziata alle or 14 e 30.



LE FORMAZIONI IN CAMPO ALLO STADIO ROMEO MENTI

LR VICENZA (4-3-3): Confente; Ierardi, Cappelletti, Padella, Bellich; Scarsella, Ronaldo, Cavion; Dalmonte, Ferrari, Giacomelli.

IN PANCHINA: Brzan, Desplanches, Valietti, Corradi, Zonta, Greco, Begic, Jimenez, Cataldi, Alessio, Stoppa, Sandon, Oviszach, Busatto.

ALLENATORE: Francesco Baldini

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Boffelli, Saporetti; Perotti, Nicco, Brignoli, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Piu.

IN PANCHINA: Mangano, Molinari, Vezzoni, Bertoni, Fietta, Citterio, Piran, Gavioli, Chakir, Castelli.

ALLENATORE: Jorge Vargas



: Cherchi della sezione di Carbonia assistito da Croce di Nocera Inferiore e Spina di Palermo e come quarto uomo Leotta di Acireale.