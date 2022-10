Calcio, serie C: le formazioni di Renate e LR Vicenza davanti a 270 tifosi biancorossi

Allo stadio Città di Meda, in casa dei nerazzurri del Renate, il LR Vicenza scende in campo alle 17 e 30 di domenica 16 ottobre 2022 con il modulo 4-3-3 e al centro della difesa la coppia Pasini e Padella. Al centrocampo c’è Zonta di fianco a Ronaldo e a Greco.

In nerazzurro l’ex biancorosso Maistrello. In panchina anche l’ex Gavazzi.

LE FORMAZIONI CHE SCENDONO IN CAMPO AL 1'

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito, Marano; Malotti, Maistrello, Morachioli.

IN PANCHINA: Furlanetto, Menna, Gavazzi, Sgarbi, Ghezzi, Ermacora, Squizzato, Larotonda, Rossetti, Simonetti, Sorrentino.

ALLENATORE: Dossena

LR VICENZA (4-3-3): Confente; Ierardi, Pasini, Padella, Sandon; Zonta, Ronaldo, Greco; Dalmonte, Ferrari, Rolfini.

IN PANCHINA: Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Giacomelli, Scarsella, Begic, Jimenez, Cataldi, Cappelletti, Alessio, Stoppa, Cavion, Oviszach, Busatto.

ALLENATORE: Baldini

ARBITRO: Madonia di Palermo.