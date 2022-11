Calcio, serie C: l’Arzignano Valchiampo si porta a casa un punto dallo stadio Euganeo, col Padova è 2-2

Il match valido per la 12esima giornata di campionato tra Padova e Arzignano Valchiampo finisce in parità sul 2-2. Allo stadio Euganeo i giallocelesti conquistano un importante pareggio siglando due reti.

Nel primo tempo firma il vantaggio Stefano Cester, al suo primo gol tra i professionisti; nella ripresa Szymon Fyda, ex del match, pareggia i conti superando Donnarumma con precisione. Un buon punto portato a casa da tutto il gruppo che ha lottato per oltre 90 minuti e ha creato numerose occasioni anche nel finale.

Sul fronte dei biancoscudati entrambe le reti portano la firma di Liguori, la prima al 45’ del primo tempo e la seconda al 18’ del secondo su calcio di rigore.

I GOL NEL DETTAGLIO

Il vantaggio dell'Arzignano si conceretizza oltre i 40' minuti del primo tempo: tiro di Cester dal limite dell'area? su assist di Barba. La palla finisce alle spalle di Donnarumma. E' il 42' ed è 0-1 per gli ospiti.

I biancoscudati pareggiado dopo 3 minuti con Liguori su un incredibile assist di Dezi.

Il primo tempo si chiude in parità sul 1-1.

Nella ripresa i padroni di casa hanno l'occasione di allungare sempre con Liguari su rigore al 18'. Il penalty viene assegnato alla fine di un'azione aperta da Russini che impegna il portiere gialloceleste Saio che respinge (e non trattiene la palla). Sulla ribattuta si avventa sempre Russini, Davi lo controsta ma gli colpisce il piede: l'arbitro fischia il rigore.

Il pareggio dei giallocelesti Sto arrivando!iva 10' dopo, al 28', dai piedi di Fyda con un bel gol.

TABELLINO - PADOVA CALCIO – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 2-2 (1-1)

PADOVA: Donnarumma, Valentini, Belli, Ceravolo (11’ st De Marchi), Dezi, Vasic (1’ st Russini), Liguori (21’ st Cretella), Jelenic, Calabrese (30’ st Piovanello), Zanchi, Franchini.

ALLENATORE: Caneo

?ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini, Molnar, Fyda, Cester (22’ st Tremolada 45’ st Lunghi), Cariolato, Barba (22’ st Nchama), Piana, Antoniazzi, Davi (22’ st Bonetto), Parigi.

ALLENATORE: Bianchini.?

ARBITRO: Panettella di Bari

?RETI: 41’ pt Cester, 45’ pt Liguori; 18’ st Liguori (su rigore), 28’ st Fyda.?

RECUPERO: 1’, 4’