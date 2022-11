Calcio, serie C: l'Arzignano Valchiampo si porta a casa l'intera posta da Seregno: batte il Sangiuliano City per 1-2

Dallo stadio “Ferruccio” di Seregno i giallocelesti rientrano al Dal Molin con tre punti. Al triplice fischio di Sangiuliano City-Arzignano Valchiampo il risultato è di 1-2. Le reti degli uomini di mister Bianchini arrivano tutte nel primo tempo.

I giallocelesti infatti dominano la prima frazione di gioco e vanno a segno con Fabio Cariolato che sblocca la partita al 8’ approfittando di un rimpallo. Poi Giacomo Parigi, su assist di Antoniazzi, manda in rete un missile a 5’ dalla fine della prima frazione di gioco.

Da segnalare al 23’ il salvataggio di Cariolato stesso sulla linea di porta a portiere battuto. Il tiro dei padroni di casa è partito dai piedi di Metlika.



Nella ripresa il Sangiuliano City si presenta con due sostituzioni: dentro Salzano e Qeros e fuori Zugaro e Fall.

Al 4’ del secondo tempo, accorcia il Sangiuliano con Cogliati che sviluppa un’azione partita da un calcio piazzato.

Da segnalare poi due occasioni per l’Arzi: un palo colpito da Antoniazzi vicino al terzo gol e una conclusione di Cester (subentrato nel frattempo a Lunghi) che va fuori di poco.

L’Arzignano Valchiampo vince da squadra, sviluppando bene le sue giocate in attacco e rimanendo compatto in difesa.

TABELLINO - SANGIULIANO CITY-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 1-2 (0-2)

SANGIULIANO CITY: Sposito, Zanon (36’ st Marchi), Serbouti, Bruzzone, Anastasia, Pedone (10’ st Guerrini), Cogliati, Fall (1’ st Qeros), Zugaro (1’ st Salzano), Metlika (10’ st Miracoli), Fusi.

IN PANCHINA: Cervellera, D’Alterio, Ippolito, Marchi, Saggionetto, Casali, De Respinis, Guidetti, Baggi, Pascali, Alcibiade.

ALLENATORE: Ciceri.

?ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Molnar, Nchama, Gemignani, Cariolato, Barba, Piana, Antoniazzi, Lunghi (15’ st Cester), Tremolada (40’ st Bonetto), Parigi (30’ st Tardivo).

IN PANCHINA: Volpe, Pigozzo, Gning, Fyda, Zanella, Bontempi, Davi, Grosso. All. Bianchini.

ALLENATORE: Bianchini?

ARBITRO: Gangi di Enna

?RETI: 8’ pt Cariolato, 39’ pt Parigi, 4’ st Cogliati.?

NOTE: spettatori: circa 200. Ammoniti: Zugaro, Salzano (SG); Bonetto, Pigozzo, Molnar, Nchama, Tremolada (A). Recupero: 3’ pt, 5’ st.