Calcio, serie C: l’Arzignano Valchiampo pareggia con la Pro Vercelli per 1-1

Termina in parità l’ultimo turno infrasettimanale del Girone d’andata valido per la 16esima giornata: Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli finisce 1-1. Le reti sono di Saco, al 2’ minuto del match, e di Gemignani al 27’ della ripresa. Per i giallocelesti un ottimo secondo tempo con una reazione da vera squadra e tante occasioni nell’area avversaria.

Nel primo tempo diventa tutto difficile pr l’Arizignano Valchiampo dopo aver subito la rete di Saco di testa che devia in porta alle spalle di Volpe il cross dalla sinistra di Iotti.

Oltre a questa azione non si è visto molto nella prima frazione di gioco. I giallocelesti faticano a reagire alla doccia fredda rappresentata dal gol che gli umilia ulteriormente rispetto alla sconfitta nel derby contro i biancorossi.

Da segnalare un tiro in porta al 37’ di Parigi e poi occasione da gol vera sempre per l’attaccante dell’Arzi al 43’. Il portiere avversario però risponde presente.

Nella ripresa mister Giuseppe Bianchini inserisce Tardivo al posto di Cester. L’Arzi reagisce dopo una sicura lavata di capo del mister durante l’intervallo.

E al 27’ arriva il gol di Gemignani che pareggia i conti.

Alla mezzora invece viene espulso Iotti al suo secondo cartellino giallo: stavolta per aver commesso fallo su Davi. La Pro Vercelli resta in 10.

Il risultato si chiude sul 1-1 anche se la squadra di Mister Bianchini avrebbe meritato la vittoria visto la mole di gioco costruita nella ripresa. A salvare il risultato per la Pro Vercelli il portiere Rizzo in almeno un paio di occasioni.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – PRO VERCELLI, 1-1 (0-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Volpe, Molnar, Nchama (36’ st Barba), Bordo (36’ st Casini), Grandolfo, Cester (1’ st Tardivo), Gemignani (44’ st Cariolato), Antoniazzi, Bonetto, Davi, Parigi (36’ st Fyda).

ALLENATORE: Bianchini?

PRO VERCELLI: Rizzo, Cristini, Perrotta, Corradini, Comi (21’ st Della Morte), Iotti, Calvano, Iezzi (29’ st Renault), Vergara, Arrighini, Saco (32’ st Clemente).

ALLENATORE: Paci.

?ARBITRO: Maccarini di Arezzo?RETI: 2’ pt Saco (PV), 27’ st Gemignani (AV)?

NOTE: Serata fredda (6° C) e cielo velato. Ottime condizioni del campo di gioco. Presenti circa 220 spettatori. Ammoniti: Gemignani, Molnar, Perrotta, Iezzi, Corradini. Espulsi: 31’ st Iotti (doppia ammonizione). Angoli, 4-1. Recupero: 1’ , 4’?