Calcio, serie C: l’Arzignano Valchiampo pareggia a Busto contro la Pro Patria, 1-1

Allo stadio di Busto Arsizio l’Arzignano Valchiampo si presenta sul tappetop verde ben organizzato già dai primi minuti: al 4’ Casini è pericoloso su punizione che esce di poco.

Occasionassima al 20’ per Parigi che colpisce di testa su angolo. Si salva il portiere dei padroni di casa Del Favero deviando sopra la traversa.

Al 27’ la difesa bustocca per poco non subisce il gol di Cester che però tira debolmente e centralmente: il portiere fa sua la palla.

Il centrocampo dei giallocelesti è più compatto di quello della Pro Patria e costruisce più gioco. Tanto che tra al 40’ l'Arzi ha un'altra possibilità di rete che sciupa: Cester viene fermato per due volte dal portiere Del Favero (la seconda su ribattuta).

Al 44’ Antoniazzi ha sui piedi una palla gol ma il pallone viene fermato dalla difesa in due tempi.

La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0 con la squadra di mister Bianchini che è sembrata più organizzata e precisa. E’ mancata per i vicentini una certa lucidità davanti alla porta.



Nella ripresa al 10’ la Pro segna ma l’assist di Gavioli per Piu arriva in fuorigioco. Gol annullato.

L'Arzignano va in vantaggio al 29’: Tardivo recupera una palla strappandola alla difesa di casa e lancia la sfera a Grandolfo che non si fa pregare e fa secco Del Favero: è lo 0-1.

Il pareggio dei tigrotti di Busto arriva al 45’ con Lombardoni che devia il calcio dangolo alle spalle di Volpe.

TABELLINO - PRO PATRIA-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 1-1 (0-0)

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Boffelli; Citterio (31′ st Vezzoni), Nicco, Fietta (15′ st Brignoli), Ferri (23′ st Castelli), Ndrecka; Stanzani (1′ st Gavioli), Piu.

IN PANCHINA: Mangano, Cassano, Vaghi, Saporetti, Piran, Perotti, Caluschi.

ALLENATORE: Jorge Vargas

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Piana (41′ st Grosso), Nannini (8′ st Bonetto); Bordo, Casini (17′ st Barba), Antoniazzi (1′ st Tardivo); Cester; Grandolfo, Parigi (17′ st Tremolada).

IN PANCHINA: Pigozzo, Saio, Nchama, Fyda, Bontempi, Davi.

ALLENATORE: Giuseppe Bianchini

RETI: 29' st Grandolfo, 45' st Lombardoni.

NOTE: giornata dal clima piacevole, temperatura mite. Campo in buone condizioni. Recupero: 0’ Pt; 5’ St.