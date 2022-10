Calcio, serie C: l'Arzignano Valchiampo ospita il Lecco, mister Bianchini: "Niente segreti solo tanto lavoro"

Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 14 e 30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano per la decima giornata di campionato di serie C girone A si gioca Arzignano Valchiampo- Lecco. L'arbitro sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria, i suoi assistenti Giuseppe Trischitta di Messina e Simone Piazzini di Prato; quarto uomo Fabio Cevenini di Siena.

MISTER BIANCHINI: NON GUARDARE ALLA CLASSIFICA MA ALLA PARTITA E FARE PUNTI

«È la terza partita in una settimana - sottolinea il tecnico dell'Arzignano Giuseppe Bianchini -. C’è un po’ di stanchezza, ma il gruppo sta bene. Andiamo ad affrontare una squadra in salute, solida, che corre e che sta facendo risultati importanti. Noi come al solito dobbiamo cercare di preparare la partita al meglio possibile. Le aspettative ce le creiamo noi. Da parte nostra sono importanti, consapevoli sempre del percorso che dobbiamo fare».

«I ragazzi in campo si trovano bene e sanno quello che devono fare perché durante la settimana lavorano bene - ggiunge mister Bianchini -. Non ci sono segreti, c’è lavoro, con impegno e dedizione. Non dobbiamo guardare la classifica, ma la partita. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili sapendo che andiamo ad affrontare una squadra che verrà al Dal Molin con il piglio giusto. Dovremo abbassare il margine d’errore, tenere alta intensità e alzare i ritmi».

MATTIA TARDIVO: SE C'E' UN SEGRETO E' L'UNITA' DEL GRUPPO

«Per noi è un periodo molto importante - esordisce nel prepartita il centrocampista di 22 anni Mattia Tardivo, vicentino doc-. La sconfitta con il Pordenone ci ha unito e si è visto infatti contro Feralpi e Albinoleffe dove abbiamo conquistato sei punti molto importanti per noi e per il nostro obiettivo. Con il Lecco in casa sarà sicuramente una partita tosta, come tutte. Siamo pronti, carichi e non vediamo l’ora di giocare. Andremo in campo con il nostro spirito senza mollare. Il segreto più importante che abbiamo è l’unità di gruppo. Non è da tutti avere un gruppo così unito - conclude Tardivo -. Conosciamo le nostre potenzialità e sappiamo che possiamo fare bene».