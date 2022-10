Calcio, serie C: clamoroso, l’Arzignano Valchiampo batte in casa il Feralpisalò per 2-1

E’ l’ex attaccante del LR Vicenza Simone Guerra a portare in vantaggio il Feralpisalò allo stadio “Tommaso Dal Molin”. Il gol di testa al 22’ del primo tempo su punizione calciata davvero bene da Siligardi. E' il vantaggio ospite: 0-1.

La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio di misura dei Leoni del Garda sul FC Arzignano Valchiampo. Dalla loro gli uomini di mister Giuseppe Bianchini hanno tenuto bene il campo nonostante l’ospite impegnativo. Si sono presentati in alcune occasioni verso la porta avversaria ma le conclusioni non sono state precise. Da segnalate in particlare al 4’ il tiro potente da fuori area di Grandolfo che impegna il portiere delle fiere gardesane.

Il Feralpisalò da parte sua è stato pericoloso poco dopo la mezzora con due occasioni in contropiede svanite per poco ad opera di Cernigoi e Balestrero.

Nella ripresa i giallocelesti aprono il match in difficoltà: Balestrero infatti va vicino al gol per ben due volte. Ma al 10’ minuto arriva il pareggio: Antoniazzi recupera palla e calcia verso il centro dell’area, dove una deviazione spiazza il portiere e la sfera finisce in rete. L’ultimo tocco è del difensore Legati, e secondo l’arbitro si tratta di un autogol.

Il raddoppio arriva dopo 12’ con Szymon Fyda finalmente a rete in una partita molto importante: è sempre Antoniazzi a suggerire per l’attacco. Stavolta il passaggio in area per il compagno di squadra è preciso e Fyda non si fa scappare l’occasione per mettere a sedere il portiere verdeblù. E’ il 2-1 che porta clamorosamente in vantaggio l’Arzignano Valchiampo contro ogni pronostico.

I gardesani reagiscono e cercano di assediare la porta di un Arzignano baldanzoso per il vantaggio conquistato. Al 41’ pericolo per la porta di Volpe con un tiro dal limite di Pietrelli che sfiora il palo.

Al 44’ ancora Balestrero che manda sul fondo di testa.

In pieno recupero al 50’ Pietrelli calcia alto a porta vuota su suggerimento di testa da parte di Guerra.

Il match si chiude con una vittoria inaspettata e gradita dell’Arzigiano Valchiampo che batte il Feralpisalò di mister Vecchi per 2-1: è impresa per il Grifo di mister Giuseppe Bianchini.