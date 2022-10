Calcio, serie C: l'Arzignano pareggia in casa col Trento (1-1), ma annullato il gol di Antoniazzi

Il match tra FC Arzignano Valchiampo e AC Trento 1921, valido per la sesta giornata di campionato di serie C girone A, finisce con il risultato di 1-1. Gli ospiti si portano in vantaggio con la rete di Ferri al 12’ del secondo tempo. Rispondono i giallocelesti con una bellissima azione e la precisione di Fabio Cariolato che al 27′ della ripresa sigla la rete del pareggio. Al 47’ Antoniazzi trova la rete del vantaggio ma il gioco era stato fermato poco prima dal direttore di gara per un fallo.

Per l'Arzignano Valchiampo si conclude così un’altra importante prova di squadra: anche questa volta il n gruppo ha saputo reagire mettendocela tutta nel secondo tempo, riportando il risultato in parità e portandosi più volte in area avversaria nel tentativo di allungare. I giallocelesti sono snadati più volte vicinissimi al raddoppio nell’ultima parte del match.

TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – TRENTO 1-1 (0-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Volpe, Casini (9’ st Bordo), Molnar, Grandolfo (9’ st Tremolada), Cester (1’st Tardivo), Gemignani, Cariolato, Barba (42’ st Davi), Antoniazzi, Bonetto, Parigi. All. Bianchini.

TRENTO: Marchegiani, Fabbri, Trainotti, Damian, Ferri, Garcia Tena, Cittadino (9’ st Ruffo Luci), Osuji, Bocalon, Semprini (35’ st Galazzini), Brighenti (9’ st Saporetti 38’ st Ianesi). All. D’Anna.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

RETI: 12’ st Ferri (T), 27’ st Cariolato (AV).

NOTE: campo in buone condizioni e tardo pomeriggio temperato. Espulsioni: All. Giuseppe Bianchini (AV). Recupero: 1’ pt; 4’ st.